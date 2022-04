Le prix Dogecoin cible 0,20 $ alors que le PDG de Robinhood, Musk et Billy Markus débattent des futurs plans de DOGE | Cryptomonnaie

Le PDG de Robinhood, Vladimir Tenev, Elon Musk et Billy Markus ont récemment discuté des améliorations apportées au crypto sur le thème Shiba-Inu, Dogecoin.

Les analystes estiment que le prix Dogecoin est sur la bonne voie pour s’évader, révélant une perspective haussière sur la pièce meme.

Le prix du Dogecoin a récupéré ses pertes au cours des deux dernières semaines, affichant des gains de 2 %.

Les perspectives de prix de Dogecoin sont devenues de plus en plus optimistes avec l’adoption et l’utilité croissantes des utilisateurs. Les principaux influenceurs et leaders de la crypto-monnaie comme Elon Musk, Billy Markus et Vladimir Tenev ont récemment discuté d’améliorations possibles de la pièce meme.

Dogecoin se prépare à grimper à 0,20 $

Le prix Dogecoin est sur la bonne voie pour poursuivre sa reprise après le bain de sang du marché de la cryptomonnaie. Alors que les altcoins du top 30 ont du mal à effacer les pertes, les jetons métavers et les pièces meme comme Dogecoin et Shiba Inu ont fait leur retour.

Le co-fondateur de Dogecoin, Billy Markus, le PDG de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Robinhood, Vladimir Tenev, ont récemment discuté des améliorations possibles et de l’avenir de la pièce meme.

Le PDG de l’échange sans commission a publié un tweet demandant à ses abonnés si Dogecoin peut vraiment être la future monnaie d’Internet et des gens. Ajoutant qu’après avoir introduit les transactions DOGE sur Robinhood, il a réfléchi à la question, en observant les frais de transaction typiques et l’évolution des réseaux.

Tenev pense que le temps de blocage devrait être suffisamment rapide pour alimenter une transaction au point de vente (PoS). Cela entraînerait une plus grande adoption de Dogecoin.

Tenev a été cité:

Le temps de bloc actuel de Doge est de 1 minute. C’est un peu long pour les paiements – un temps de bloc de dix secondes serait plus approprié car il serait inférieur au temps typique passé à effectuer une transaction par carte de débit.

Markus a répondu aux préoccupations et aux suggestions de Tenev, en répondant à la question de savoir pourquoi le temps de bloc est d’une minute et comment il évite les défis. Musk pense que le réseau Dogecoin devrait être plus rapide tout en offrant une sécurité aux utilisateurs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et prédit une remontée à 0,20 $. Les analystes de Netcost-Security notent que le prix du Dogecoin est bloqué entre 0,13 $ et 0,15 $, casser le niveau de support de 0,13 $ et former des hauts et des bas plus élevés pourraient pousser l’altcoin au-delà de la résistance à son objectif de 0,20 $.