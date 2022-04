Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Cryptos à un point décisif | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est toujours sous l’eau alors que les traders réduisent le prix à 40 000 $

Le prix d’Ethereum montre un effort haussier, mais une autre baisse pourrait se produire.

Le prix XRP a le potentiel le plus haussier car la consolidation déterminera le prochain mouvement.

Le marché des crypto-monnaies affiche des signaux mitigés. D’un côté, le prix du Bitcoin et de l’Ethereum semble être en forte baisse. Les haussiers tentent de maintenir le prix, mais la force des baissiers ne doit pas être négligée. Le prix Ripple est connu pour être décorrélé de l’action des prix Bitcoin et Ethereum et semble plus haussier ces derniers temps que la plupart des actifs numériques.

Le prix du bitcoin dit de s’asseoir sur vos mains

Le prix du Bitcoin montre un effort des traders pour maintenir le prix au-dessus de 39 000 $. Cependant, le commerce basé sur l’espoir n’est jamais la décision la plus sage. Le prix BTC a un objectif de type aimant de 44 000 $, mais le prix peut toujours saisir des liquidités à 38 000 $ et moins avant de remonter. La confirmation la plus sûre pour rejoindre la tendance haussière sera une flambée des prix au-dessus de 41 600 $.

Le prix du Bitcoin a supprimé le prix en dessous de la forte bougie engloutissante de 4 heures imprimée cette semaine. Ainsi, la force des traders ne doit pas être sous-estimée. Les haussiers devront afficher une action de prix plus haussière avant de dire avec confiance que la tendance à la baisse est terminée.

Graphique BTC/USDT sur 8 heures

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du BTC continue de se consolider avant la prochaine véritable hausse ou baisse. Si les haussiers ne peuvent pas atteindre le sommet précédent à 41 600 $, attendez-vous à ce que le prix du BTC tombe dans la zone de 38 000 $.

Le prix Ethereum construit une cause

Le prix d’Ethereum doit encore baisser un peu, car le prix de 3 021 $ oscille au-dessus de la ligne de tendance hebdomadaire brisée. Le prix de l’ETH montre un soutien haussier alors que les traders ont établi une bougie doji d’indécision au milieu de la vente d’avril. Le Doji de 2 jours montre une quantité décente de volume. De plus, la bougie Doji a été établie dans la fourchette supérieure de la zone des acheteurs sur l’indice de force relative.

Le prix d’Ethereum devrait inciter les traders à garder un œil sur l’actif numérique ce week-end. Le prix des ETH pourrait finalement exploiter la ligne de tendance hebdomadaire à 2 800 $ avant de passer à 3 300 $ et plus.

Graphique ETH/USDT sur 2 jours

Si le prix Ethereum ne peut pas maintenir le niveau de support hebdomadaire, les investisseurs peuvent s’attendre à d’autres baisses à 2 750 $ et peut-être 2 500 $.

Le prix d’ondulation montre un optimisme haussier

Le prix Ripple a montré une force haussière considérable alors que le jeton de remise numérique a augmenté de 10% en une seule journée. Le prix XRP actuel oscille à 0,77 $. La consolidation finira par faire ou défaire le prochain mouvement de XRP.

Le prix d’ondulation devra se consolider de manière superficielle pour valider le potentiel d’une tendance plus haussière. Une correction profonde pourrait être le premier signal d’un fake-out haussier. Il convient de noter que l’indicateur de volume des prix XRP semble optimiste et que l’indice de force relative se situe parfaitement dans la zone des acheteurs.

Graphique XRP/USDT sur 2 jours

L’invalidation du scénario haussier est une clôture en dessous de 0,75 $. Si ce scénario se produit, considérez la liquidité inférieure à 0,68 $ comme un puissant aimant à viser pour les baissiers.