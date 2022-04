Le rallye des prix Chainlink commence alors que les baleines ramassent 10 millions de LINK du jour au lendemain | Cryptomonnaie

L’accumulation de Chainlink par les baleines se poursuit, avec 140 millions de dollars en LINK récupérés du jour au lendemain.

Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink, estime que l’altcoin a franchi le plus gros obstacle de DeFi.

Les analystes prédisent une hausse du prix de Chainlink et identifient une forte résistance à 15,42 $ sur la tendance haussière de LINK.

Le prix Chainlink pourrait éclater en un rallye alors que les baleines ramassent l’altcoin. Le prix Chainlink pourrait atteindre la résistance à 15,42 $, selon les principaux analystes.

Chainlink est prêt à éclater, pourrait faire face à une forte résistance

Chainlink a été témoin d’une accumulation croissante de LINK par de grands investisseurs de portefeuille. Sur la base des données d’une plate-forme de crypto-intelligence, les baleines ont acheté plus de 10 millions de jetons LINK d’une valeur de 140 millions de dollars.

Sur la base de l’historique récent des transactions, le niveau de support de Chainlink est de 13,55 $. Ali Martínez, un analyste crypto renommé, a récemment tweeté à ce sujet. Martinez note que 7 350 adresses ont acheté 11,46 millions de jetons LINK.

L’accumulation récente alimente une perspective haussière chez les investisseurs. L’analyste a identifié une forte résistance pour le prix Chainlink à 15,42 $, où 9 260 adresses ont accumulé 22,55 millions de jetons.

En règle générale, le niveau de prix auquel un plus grand nombre d’investisseurs accumulent l’altcoin est un niveau clé de son rallye. Il pourrait y avoir une augmentation de la pression de vente ou des prises de bénéfices par les altcoins au niveau des prix.

Fait intéressant, les baleines ont ajouté plus de jetons LINK du jour au lendemain, retirant le jeton altcoins de la circulation.

Sergey Nazarov, le co-fondateur de Chainlink, estime que le projet a surmonté des obstacles majeurs dans l’écosystème DeFi. Le chemin de Chainlink vers une adoption et une utilité plus élevées est maintenant plus clair, avec une plus grande pertinence dans DeFi.

La série de partenariats de Chainlink n’a pas réussi à influencer le prix de l’altcoin; cependant, positivement, l’accumulation de baleines pourrait alimenter un rallye dans l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Chainlink et @lukasz_wydra, un analyste et trader de premier plan, a identifié que le prix de LINK venait de toucher la moyenne mobile sur 50 jours.