Le prix de Cardano se prépare à une évasion massive avec l’arrivée de Tether et de l’USDC sur sa blockchain | Cryptomonnaie

L’USDT et l’USD Coin de Tether ont fait leurs débuts sur la blockchain Cardano via WingRiders DEX.

L’arrivée des principaux stablecoins sur la blockchain Cardano pourrait entraîner une augmentation de l’activité en chaîne et du volume des échanges.

Les analystes sont optimistes sur Cardano, estimant que le prix de l’ADA a un énorme potentiel de hausse.

Tether et USD Coin sont arrivés sur la blockchain Cardano via WingRiders DEX. Charles Hoskinson, le fondateur de la plate-forme blockchain Cardano, a annoncé l’arrivée des stablecoins notables.

Le prix de Cardano est prêt à exploser

Les Stablecoins ont existé dans l’écosystème Cardano; cependant, l’arrivée de notables comme USD Tether et USD Coin pourrait entraîner une activité en chaîne plus élevée. Charles Hoskinson, co-fondateur d’Ethereum et fondateur de Cardano, a annoncé leur arrivée dans un récent tweet.

L’échange décentralisé, WingRiders sur Cardano, s’est associé à la Fondation Milkomeda, un protocole de couche 2 sur le réseau principal. L’USDT et l’USDC fonctionneraient comme un refuge et protégeraient les actifs des utilisateurs contre la volatilité du marché de la cryptomonnaie.

Il pourrait y avoir un pic du nombre d’investisseurs sur le réseau Cardano, suite à l’arrivée de USD Tether et USD Coin sur la blockchain.

Tirant parti de la chaîne latérale de Milkomeda, WingRiders a introduit les deux stablecoins sur Cardano.

Les partisans pensent que lorsque les utilisateurs apportent leur USDT et USDC à l’écosystème Cardano, il pourrait y avoir un pic d’activité en chaîne dans l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Cardano et ont observé qu’ADA a testé son objectif à 1,26 $. Les analystes considèrent qu’une baisse de 26% du prix de Cardano est un retracement sain et pensent que l’ADA a un énorme potentiel de hausse.

Les analystes ont identifié un schéma inverse de la tête et des épaules dans le graphique des prix de Cardano et ont prédit un renversement de la tendance à la baisse d’ADA. Les analystes de Netcost-Security s’attendent à une hausse de 36 % du prix de Cardano.