Le prix d’Axie Infinity prêt à exploser avec le lancement d’Origin, les utilisateurs actifs sur la plateforme explosent | Cryptomonnaie

Le lancement Origin d’Axie Infinity a franchi de nouvelles étapes en termes d’utilisateurs existants et d’activité sur le réseau.

La soirée de lancement d’Origin a été mise en ligne aujourd’hui, engageant les joueurs et la communauté Axie Infinity pendant toute la semaine.

Les analystes ont prédit une reprise du prix d’Axie Infinity, estimant que la projection haussière à long terme avec un objectif de 60,46 $ est valide.

Le lancement d’Axie Infinity Origin, une bataille de cartes à laquelle les joueurs peuvent jouer gratuitement, était un événement très attendu dans la communauté. Le lancement d’Origin a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs.

Axie Infinity se prépare à casser et reprendre la tendance haussière

Le prix d’Axie Infinity est sur la bonne voie pour se remettre du récent recul alors que le projet annonce le lancement d’Origin. La communauté attend le lancement d’Origin depuis des semaines puisqu’il offre aux joueurs un accès gratuit aux batailles de cartes.

1/ L’Origin Watch Party commence maintenant ! Préparez-vous pour une semaine complète de soluces de gameplay, de streams, de 1v1 de haut niveau et plus encore ! Nous sommes ravis de continuer à impliquer la communauté avec une semaine complète de contenu Origin. Article complet : https://t.co/Mmktt0HR81 Consultez l’horaire pic.twitter.com/HtYdDcOPQB – Axie Infinity (@AxieInfinity) 14 avril 2022

Le lancement d’Origin a augmenté le nombre d’utilisateurs actifs d’Axie Infinity à 413 589, un pic considérable au cours de la semaine dernière. Aujourd’hui, l’équipe derrière Axie Infinity a aligné l’une des plus grandes cartes de combat de l’histoire du jeu NFT à 20 h 00 HNE.

Avec des diffusions en direct 24 heures sur 24 dans 12 langues différentes et des jeux d’esports professionnels, Origin regorge d’événements pour attirer les utilisateurs de la communauté.

Le lancement d’Origin est un événement marquant pour Axie Infinity. Dans l’enquête en cours sur le piratage de 600 millions de dollars sur le réseau Ronin, les responsables américains ont identifié les pirates nord-coréens comme la partie responsable.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Axie Infinity et estiment que les projections haussières à long terme sont valables. @P2Edaily, analyste crypto et trader, estime que la projection haussière à long terme pour Axie Infinity est toujours valable et n’a pas été ébranlée. L’analyste a identifié un signal haussier sur le graphique Axie Infinity, similaire à celui du graphique des prix Bitcoin en 2018-19.

Le prochain objectif de l’analyste pour le prix d’Axie Infinity est de 60,46 $.