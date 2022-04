Les traders Bitcoin soutiendront-ils le prix de Crypto.com pour remonter de 34% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com s’enroule dans une configuration en triangle symétrique, faisant allusion à une cassure de 35%.

Un rebond sur la ligne de tendance inférieure pourrait entraîner un rebond conduisant à un mouvement haussier à 0,472 $.

Si CRO produit un chandelier quotidien au-dessus de 0,47 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com est coincé entre deux lignes de tendance convergentes, ce qui suggère un manque de volatilité. Cependant, la possibilité d’une remontée haussière dépend uniquement de l’hypothèse que le CRO rebondit sur le niveau de support qu’il marque actuellement.

Le prix Crypto.com doit tirer un 180

Le prix de Crypto.com s’enroule alors que le marché de la crypto-monnaie perd son biais directionnel en raison de la récente baisse. Le CRO, d’autre part, est coincé entre deux lignes de tendance convergentes créant des hauts plus bas et des bas plus hauts.

Cette action des prix est connue sous le nom de triangle symétrique et la formation technique prévoit un mouvement de 34 %, déterminé en ajoutant la distance entre le premier pivot haut et bas du triangle au point de cassure.

Actuellement, CRO est aux prises avec la ligne de tendance inférieure qui coïncide avec le niveau de support à 0,405 $. Une résurgence des acheteurs ici pourrait entraîner un rebond qui le propulsera vers la ligne de tendance supérieure.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,472 $ indiquera une cassure haussière. Dans un tel cas, la cible de 0,644 $ peut être obtenue en ajoutant la distance de 34 % à 0,472 $.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Indépendamment des optimismes, la thèse haussière repose sur l’hypothèse que le CRO parvient à rebondir sur la ligne de tendance inférieure du triangle symétrique. Cependant, ne pas le faire pourrait déclencher une cassure baissière.

Dans un tel cas, le prix Crypto.com aura le niveau de support de 0,355 $ pour cautériser le saignement. Si les acheteurs n’interviennent pas ici, il y a de fortes chances que le CRO tombe à 0,260 $.