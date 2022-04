Un cas haussier sur la raison pour laquelle le prix de Polkadot pourrait revoir 30 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot baisse à la recherche de niveaux de support stables pour déclencher une tendance haussière.

Surmonter le disjoncteur de 21,08 $ à 23,06 $ ouvrira la voie au DOT pour atteindre 30,50 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 15,83 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot glisse vers le bas de sa fourchette de consolidation de deux mois. Cependant, c’est une opportunité que les acheteurs mis à l’écart ne devraient pas manquer, car de bonnes choses attendent le DOT dans un proche avenir.

Le prix Polkadot fait face à une bataille difficile

Le prix de Polkadot a augmenté de 47 % pour établir un creux à 15,83 $ le 24 janvier et un sommet à 23,19 $. Cette décision a défini une fourchette que les acheteurs et les vendeurs du DOT ont respectée pendant plus de deux mois.

Bien que le 2 avril, le prix Polkadot ait tenté de s’échapper de cette fourchette en se déplaçant au-dessus de la fourchette haute à 23,19 $, il a échoué. En conséquence, le DOT produit un chandelier quotidien juste en dessous, suggérant un manque de pression d’achat. Après l’échec, il y a eu une vente qui a conduit à 20% là où l’altcoin se négocie actuellement – 18,08 $.

Cette baisse a fait plus que simplement pousser le DOT à la baisse, elle a transformé la zone de demande de 21,08 $ à 23,06 $ créée le 31 mars en un disjoncteur baissier. Cette formation technique prévoit qu’un retest après un mouvement vers le bas est souvent rejeté violemment.

Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et éviter d’ouvrir de nouvelles positions longues. Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 23,06 $ serait le meilleur endroit pour s’attendre à plus de gains. En supposant que les traders parviennent à pousser l’altcoin au-dessus dudit disjoncteur, cela déclenchera une montée en puissance qui permettra au DOT une fourchette libre jusqu’à 30,50 $. Ainsi, la montée totale pour le DOT à partir de la position actuelle constituerait une ascension de 70 %.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent optimistes pour le prix de Polkadot, une augmentation de la pression de vente qui conduit à la rupture du bas de la fourchette à 15,83 $ créera un bas plus bas. Cette évolution invalidera également la thèse haussière. Dans un tel cas, les acheteurs mis à l’écart devraient attendre un nouveau test de 13,64 $ pour commencer à se réaccumuler.