Binance et coinbase silencieux sur la foudre Bitcoin : la communauté essaie de comprendre pourquoi | Cryptomonnaie

L’intégration de Bitcoin Lightning Network a commencé à décoller parmi les échanges de crypto-monnaie dans le monde entier. Cependant, certaines des plus grandes plateformes de trading cryptomonnaies au monde ne sont apparemment pas pressées d’intégrer le protocole.

La semaine dernière, l’application de trading de crypto Robinhood est devenue le dernier acteur majeur de l’industrie à annoncer l’intégration de Lightning, suivant les traces de BitPay et de l’échange de crypto Kraken.

Comme l’objectif principal de l’intégration Lightning est de réduire le coût des transactions Bitcoin (BTC) et d’accélérer les transferts réseau, on peut se demander quels échanges de crypto-monnaie n’ont toujours pas ajouté le support Lightning.

Binance, Coinbase et FTX restent silencieux sur Lightning

Tout le monde n’est pas satisfait du rythme d’adoption de Bitcoin LN. David Coen, testeur d’assurance qualité des logiciels et passionné de crypto, est déçu du manque de progrès de l’intégration de Lightning Network parmi les principaux échanges de crypto. Il a compilé des données provenant de sources officielles, de présences sur les réseaux sociaux et d’explorateurs Lightning comme 1ML et Amboss, pour découvrir que Binance, Coinbase et le principal échange crypto sud-coréen Bithumb ne figurent pas dans la liste des « échanges Lightning ».

Bien qu’ils aient fourni des informations complètes sur le Lightning Network sur leurs sites Web, Coinbase et Binance ont refusé de commenter leurs plans d’intégration potentiels du Lightning Network à Cointelegraph.

FTX – qui n’est pas mentionné dans la liste de Coen – a également refusé de commenter. En janvier de l’année dernière, FTX a déclaré qu’il « payait probablement plus en frais de transaction que toute autre entité dans le monde » sur son compte Twitter officiel.

Il existe apparemment un grand nombre de raisons possibles pour lesquelles certains des plus grands échanges cryptomonnaies au monde n’ont pas encore ajouté le support Lightning.

Un Redditor a suggéré que la disponibilité de Lightning Network serait essentiellement associée à moins d’incitations à conserver Bitcoin sur des échanges comme Binance en raison de retraits coûteux. « Ce n’est peut-être pas à l’avantage de Binance de l’implémenter. Personnellement, je souhaite utiliser le Lightning Network pour transférer tous mes échanges BTC vers un stockage à froid », a-t-il déclaré.

Selon Coen, la mise en œuvre de Lightning pourrait tout simplement ne pas être une priorité pour certains échanges cryptomonnaies majeurs, ou même contre leurs plans commerciaux pour d’autres.

« Je pense que Binance n’a aucun intérêt à intégrer le dépôt ou le retrait de Lightning Network, car cela pourrait aller à l’encontre de leurs plans commerciaux », a déclaré Coen. Il a suggéré que Binance pourrait être plus intéressée par la promotion de l’utilisation de ses réseaux blockchain propriétaires, y compris la Binance Beacon Chain et la Binance Smart Chain, en particulier pour les retraits.

Certains échanges cryptomonnaies majeurs donnent la priorité aux tendances de l’industrie comme les NFT sur le Lightning Network

Coen a souligné que Lightning permet non seulement de déplacer Bitcoin à moindre coût, mais permet également aux utilisateurs de détenir des BTC réels, déclarant :

Avec Lightning Network, les utilisateurs peuvent déplacer des fonds même gratuitement, s’ils disposent d’un canal direct vers l’échange et, plus important encore, ils disposent d’un vrai bitcoin au lieu d’un jeton Bitcoin sur un réseau Ethereum Virtual Machine.

Le passionné de Lightning ne s’attend pas non plus à ce que d’autres échanges comme Coinbase intègrent le support Lightning dans un avenir proche « puisque la priorité semble être d’intégrer autant d’altcoins que possible et de suivre les tendances du marché », a-t-il déclaré. Coen a ajouté que la prise en charge des jetons non fongibles (NFT) semble être davantage une priorité pour Coinbase que pour Lightning, citant l’initiative NFT de la société publiée officiellement l’année dernière. Les remarques de l’expert ont fait écho à des commentaires similaires dans la communauté.

La foudre est de moins en moins à la pointe de la technologie et de plus en plus nécessaire

Selon certains membres de la communauté, Lightning est encore un développement de pointe aujourd’hui, ce qui fait que les grands échanges cryptomonnaies prennent beaucoup de temps et d’efforts pour apporter de telles améliorations.

Cependant, avec des échanges comme Bitfinex, OKX (anciennement OKEx) et Kraken ajoutant Lightning, « il devient moins avant-gardiste et plus nécessaire pour être compétitif », a déclaré un porte-parole de l’explorateur Amboss à Cointelegraph.

« L’expérience utilisateur avec Lightning est supérieure et les utilisateurs d’échange rechercheront le moyen le plus simple d’effectuer des dépôts et des retraits sur l’échange de leur choix. […] Le support Lightning est une nécessité pour les utilisateurs qui doivent exécuter des transactions rapides », a déclaré le représentant.

Lancé en mars 2018, le Lightning Network est un protocole Bitcoin de couche 2 conçu pour permettre des transactions BTC plus rapides et moins chères. On pense que Bitfinex est le premier échange cryptomonnaie au monde à ajouter la prise en charge de Bitcoin Lightning pour les paiements en intégrant le protocole en décembre 2019.