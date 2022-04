Le PDG de Robinhood explique comment DOGE pourrait devenir la « monnaie d’Internet » | Cryptomonnaie

Le PDG de Robinhood, Vladimir Tenev, s’est rendu sur Twitter jeudi après-midi pour expliquer comment Dogecoin pourrait devenir la « future monnaie d’Internet ».

Dans un fil de 12 messages à ses près de 200 000 abonnés, Tenev a décrit les mesures à prendre pour transformer le memecoin en un actif utilisable pour les paiements et transactions quotidiens sur Internet.

Tenev a commencé par attirer l’attention sur le fait que les frais de transaction de Dogecoin – environ 0,003 $ par transaction – sont déjà suffisamment faibles pour placer l’altcoin en tant que précurseur possible en matière d’argent électronique.

Il pense que la taille de bloc et le temps de blocage de Dogecoin sont les principaux domaines qui nécessitent des améliorations si la crypto-monnaie doit être largement adoptée.

Dogecoin a actuellement une taille de bloc de 1 Mo et un temps de bloc de 1 minute, ce qui signifie que le débit total de Dogecoin est d’environ 40 transactions par seconde (TPS).

En comparaison, le réseau VISA a un débit d’environ 65 000 TPS, ce qui signifie que DOGE devrait augmenter son débit total d’environ 1 625 fois pour être à égalité avec VISA. Tenev dit que ce n’est pas un souci et peut être résolu simplement en augmentant la limite de taille de bloc de DOGE de 1 Mo à 1 Go et éventuellement à 10 Go.

Tenev a terminé le fil avec un message aux développeurs de Dogecoin, les exhortant à se concentrer sur l’augmentation de la limite de taille de bloc avant tout.

Le fil de discussion de Tenev a été publié trois heures seulement après que le créateur de Dogecoin, Jackson Palmer, ait pris pour cible l’ancien « PDG de Dogecoin », Elon Musk, qui envisageait une prise de contrôle hostile potentielle de Twitter.

« Il faut une gymnastique mentale assez impressionnante pour associer n’importe quel type de ‘liberté’ à l’homme le plus riche du monde qui lance une prise de contrôle hostile et force l’une des plus grandes plateformes publiques de médias sociaux à rester privée », a déclaré Palmer dans un tweet à ses 41 000 abonnés.

Palmer ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de critiquer Musk. À la mi-mai de l’année dernière, Palmer a qualifié Musk d ‘ »escroc égocentrique » et a affirmé que la performance virale du milliardaire sur Saturday Night Live était « grincer des dents, mon frère ».

Le prix de Dogecoin reste relativement peu affecté par ces événements récents, le jeton se négociant latéralement entre 0,14 $ et 0,15 $ au cours des sept derniers jours.