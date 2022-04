Prédiction hebdomadaires Bitcoin: quelles sont les chances d’une course haussière en 2022 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre des signes de fort rebond alors qu’il oscille autour du niveau de 40 000 $.

Les mesures en chaîne laissent entrevoir des perspectives haussières massives dans une perspective à long terme.

Pour le scénario à court et moyen terme, BTC est susceptible de déclencher une montée à 50 000 $.

Le prix du Bitcoin est positionné à un niveau susceptible d’entraîner une montée rapide vers des niveaux clés. Les mesures en chaîne suggèrent également la possibilité d’un pic de pression d’achat qui pourrait déclencher une véritable course haussière si certains obstacles sont surmontés.

Prix ​​​​du Bitcoin et techniques haussières

Le prix du bitcoin a chuté de 17 % depuis le 4 avril et rebondit actuellement sur la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur trois jours à 39 506 $. Cette baisse a été un événement baissier majeur, car BTC est tombé en dessous du croisement haussier entre les SMA de 50 et 100 jours.

L’action sur les prix du Bitcoin du 22 janvier au 15 mars a mis en place trois hauts et deux bas plus élevés, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, entraînent une formation de canaux parallèles ascendants.

Comme on le voit, les creux de swing ont franchi les 200 SMA de trois jours, et les corps de ces chandeliers se sont fermés au-dessus d’eux. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à une légère baisse avec une reprise rapide avant de faire demi-tour.

Un rebond sur le SMA de 200 jours sur trois est susceptible de déclencher un renversement complet qui poussera BTC à surmonter les SMA de 50 et 100 jours et de marquer l’ouverture annuelle à 46 198 $. Cette décision nécessitera une augmentation massive de la pression d’achat pour se manifester. Par conséquent, la hausse de BTC pourrait être plafonnée à l’ouverture annuelle, mais dans certains cas, la grande crypto pourrait retester le SMA de 200 jours à 48 169 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les données techniques ne suggèrent qu’une légère tendance à la hausse pour le prix du Bitcoin, les mesures en chaîne indiquent un avenir bien meilleur. Deux des indices les plus excessivement haussiers sont – l’offre sur les bourses et la variation nette de la position de change.

Le premier indicateur suit le nombre de BTC détenus sur des entités centralisées et peut servir d’estimation de la pression de vente en cas de problème. En règle générale, un pic de cette métrique conduit souvent à une vente. Cependant, pour Bitcoin, cet indicateur est sur une tendance baissière depuis mars 2020.

Le nombre total de BTC détenus sur les bourses est tombé à 1,91 million, un niveau observé pour la dernière fois le 6 décembre 2018, ce qui indique que les investisseurs sont confiants dans la performance du prix du Bitcoin.

Offre de BTC sur les bourses

L’indicateur de changement de position nette d’échange, qui suit l’évolution sur 30 jours des Bitcoins détenus sur les portefeuilles d’échange, s’appuie davantage sur la tendance haussière. Depuis mars 2022, près de 100 000 BTC ont quitté les bourses. De plus, une telle ampleur des sorties n’a été observée que cinq fois au cours de la décennie d’histoire de BTC.

Tout cela indique que les investisseurs parient sur de meilleures performances de la grande crypto sur une période plus longue.

Changement de la position nette de l’échange BTC

Révéler une perspective haussière similaire pour le prix du Bitcoin est la distribution de l’offre par le solde des adresses. Cet indice montre qu’il y a eu une augmentation nette du nombre de baleines détenant entre 100 000 et 1 000 000 BTC, passant de 2,93 % en décembre 2021 à 3,47 % au moment de la rédaction de cet article. Cette accélération de l’accumulation est l’indicateur le plus évident suggérant l’intention des investisseurs institutionnels.

Tableau de distribution de l’offre BTC

Un analyste en chaîne populaire avec le nom d’écran « TechDev » a tweeté que le marché était dans un retracement d’un an et qu’un impulsif est probable. Il explique que les principaux signaux d’achat apparaissent sur différents fronts.

La première et la plus évidente indication est le retournement haussier et le nouveau test de la moyenne mobile (MA) à 100 jours. Fait intéressant, une configuration similaire a été observée avant le début du rallye haussier de 2017, ajoutant du poids au signal récent.

De plus, la capitalisation boursière de l’altcoin a également dépassé le ruban de la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la teste actuellement à nouveau. Encore une fois, une configuration similaire a été observée en 2017, avant que les altcoins ne connaissent un rallye massif.

Enfin, l’indice du dollar (DXY) s’approche également d’un sommet local, qui était une structure familière observée avant le début de la montée en puissance de 2017. Combiné à l’approche pratique de la Réserve fédérale dans la hausse des taux d’intérêt, il y aura forcément un retracement dans DXY, ce qui ouvrira la voie à une rotation du capital vers des actifs durables comme Bitcoin.

Le cas de TechDev pour une course haussière

Dans l’ensemble, le prix du Bitcoin semble être parfaitement positionné pour lancer un rallye haussier massif et les indicateurs en chaîne soutiennent activement cette perspective. Cependant, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 34 752 $ garantira que BTC continuera à baisser. Un tel développement pourrait déclencher un crash pour rechercher des niveaux de support stables. Par conséquent, les investisseurs doivent être conscients des arrêts de vente présents en dessous du niveau de 30 000 $, car la BTC pourrait chuter plus bas pour balayer cette liquidité avant de déclencher un rallye haussier en 2022.