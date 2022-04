PDG de Ripple: l’affaire SEC se déroule « beaucoup mieux que je ne l’espérais » | Cryptomonnaie

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré aux participants de la Paris Blockchain Week que l’affaire en cours avec la SEC se déroulait extrêmement bien.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, est de plus en plus optimiste quant au fait que l’affaire de longue date avec la Securities and Exchange Commission (SEC) donnera un résultat positif à la société de paiement mondiale basée sur la blockchain.

S’exprimant sur la scène principale de la Paris Blockchain Week jeudi, Garlinghouse a déclaré aux participants de la conversation au coin du feu que la défense de Ripple dans l’affaire en cours se portait mieux que prévu.

Le procès s’est extrêmement bien déroulé, et bien mieux que ce que j’aurais pu espérer lorsqu’il a commencé il y a environ 15 mois.

En direct de #PBWS2022, @bgarlinghouse assis avec @cnbcc’est @ryan_browne_ pour parler de la réglementation cryptomonnaie, de la traction mondiale de Ripple et des cas d’utilisation qu’il voit se développer dans l’industrie. pic.twitter.com/ouQYhY3B5n — Ondulation (@Ripple) 14 avril 2022

La SEC a intenté une action en justice en 2020 contre Ripple et ses cadres supérieurs Brad Garlinghouse et Christian Larsen pour avoir vendu des titres non enregistrés sous la forme de XRP.

Les commentaires font suite à l’annonce d’un avocat de la communauté RippleNet selon laquelle Ripple avait obtenu une « très grande victoire » contre la SEC après que la juge présidente Sarah Netburn a rejeté la demande de la SEC de reconsidérer la protection des documents sous privilège. Les documents étaient liés à un discours prononcé par l’ancien directeur de la SEC, William Hinman, où il a précisé que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ne sont pas des titres.

« Cette affaire est importante, pas seulement pour Ripple ; c’est important pour l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie aux États-Unis », a déclaré Garlinghouse.

Il a ajouté que si Ripple devait perdre l’affaire, un précédent pourrait être créé qui verrait la plupart des jetons sur les échanges de crypto-monnaie devenir reconnus comme des «titres» par la SEC.

Cela signifierait que les bourses pourraient être obligées de s’enregistrer auprès de la SEC en tant que courtiers et que les bourses seraient obligées d’enregistrer l’identité de tous les détenteurs de jetons.

« Si vous déterminez XRP comme une sécurité de Ripple, nous devons connaître chaque personne qui possède XRP », a-t-il déclaré. « C’est une exigence de la SEC. Vous devez connaître tous vos actionnaires. Ce n’est pas possible. »

Cependant, une victoire convaincante de Ripple pourrait voir la SEC s’éloigner de sa poursuite agressive de l’industrie de la cryptomonnaie.