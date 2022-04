Pourquoi vous devriez vous attendre à une hausse de 60 % du prix du Zilliqa bientôt | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa se stabilise autour de la zone de demande de 0,097 $ à 0,120 $, en préparation de la prochaine étape.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la consolidation autour de la zone de support se traduise par une hausse de 60 % à 0,18 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de 0,097 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Zilliqa montre une configuration intéressante qui pourrait générer des gains massifs pour les investisseurs. Alors que ZIL rebondit sur la zone de demande stable, une autre hausse est susceptible de se produire.

Le prix de Zilliqa donne une autre chance à la hausse

Le prix du Zilliqa a augmenté de 503 % en environ deux semaines et est passé de 0,038 $ pour atteindre un sommet à 0,230 $. Ce rallye massif a commencé le 14 mars mais a commencé à faire face à des vents contraires le 31 mars en raison de prises de bénéfices. En conséquence, les baissiers ont pris le contrôle, entraînant un retracement de 55 % jusqu’à l’endroit où il se négocie actuellement – 0,113 $.

L’une des principales raisons de cette capitulation pour le prix de Zilliqa était le crash éclair du prix du Bitcoin fin mars. La pression multipliée du côté vente a amené ZIL à marquer la zone de demande de 0,097 $ à 0,121 $. Alors que l’enroulement se poursuit dans ce domaine, les acheteurs mis à l’écart qui ont raté la montée en puissance initiale sont susceptibles d’intervenir. Par conséquent, une résurgence de la pression acheteuse déclenchera probablement un autre rallye.

Le 0,179 $ est le seul obstacle notable et sera obtenu après une ascension de 60 % par rapport à la position actuelle.

Graphique ZIL/USDT sur 1 jour

Bien que les choses semblent floues pour les altcoins en raison de la nature incertaine du prix du Bitcoin, un chandelier quotidien proche du niveau de 0,097 $ invalidera la zone de demande de 0,038 $ à 0,230 $. Ce mouvement créerait également un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière. Dans cette situation, le prix du Zilliqa est susceptible de baisser et de combler l’écart de juste valeur de 0,097 $ à 0,050 $.