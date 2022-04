Lettre aux actionnaires de MicroStrategy : nous allons « poursuivre vigoureusement » davantage d’achats de BTC | Cryptomonnaie

MicroStrategy ne fera pas de pause dans l’achat et la gestion de Bitcoin de si tôt, selon une lettre aux investisseurs du PDG de la société, Michael Saylor.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a proclamé aux actionnaires de sa société que son entreprise avait l’intention de « poursuivre vigoureusement » sa stratégie d’actifs de réserve pour acheter et détenir plus de Bitcoin.

La société cotée en bourse de Saylor est le plus grand détenteur de portefeuille unique de Bitcoin (BTC) au monde avec 129 218 BTC selon le tracker de portefeuille Bitcoin Treasuries. Ces pièces sont actuellement évaluées à environ 5,1 milliards de dollars. MicroStrategy a acheté 4 197 pièces supplémentaires le 5 avril.

En comparaison, Tesla, le finaliste de MicroStrategy dans la course au hodling, possède 43 200 BTC évalués à environ 1,7 milliard de dollars.

Dans MicroStrategy Déclaration de procuration 2022 qui a été déposé auprès de la SEC le 14 avril, Saylor a salué le succès continu de son entreprise en étant précoce pour ajouter BTC à sa trésorerie et ajouter de la valeur pour les clients et les actionnaires. MicroStrategy n’a payé qu’environ 3,9 milliards de dollars pour le BTC dans sa trésorerie, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire sur papier de 1,2 milliard de dollars. Saylor a écrit dans la lettre :

Notre stratégie parallèle d’acquisition et de détention de Bitcoin a été un énorme succès.

La lettre indique également que les avoirs en BTC de Microstrategy sont bien dans le vert, mais qu’il a été difficile pour les dirigeants de l’entreprise d’obtenir une assurance responsabilité. En conséquence, Saylor a fourni l’assurance de sa propre poche.

La participation de 68,1 % de Saylor dans MicroStrategy signifie qu’il peut à peu près faire ce qu’il veut dans l’entreprise, ce qui explique également pourquoi davantage d’entreprises n’ont pas suivi son exemple. Il est l’un des partisans les plus virulents de Bitcoin depuis 2020 et utilise sa position pour atteindre un public mondial.

Le 29 mars, la filiale MacroStrategy de la société de logiciels de Saylor a déclaré qu’elle utiliserait 205 millions de dollars obtenus dans le cadre d’un prêt garanti par Bitcoin de Silvergate Bank pour acheter plus de BTC. Saylor a déclaré dans une annonce que le prêt marquait la première fois que sa société utilisait ses avoirs en BTC comme « garantie productive ».

Malgré les vents contraires mondiaux de la guerre, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, MicoStrategy et Do Kwon’s Terra (LUNA) achetant des dizaines de millions de dollars de Bitcoin à la fois ont contribué à maintenir une certaine confiance dans les prix. Les avoirs de Terra ne sont plus que de 800 pièces derrière Tesla d’Elon Musk, qui détient le deuxième plus grand nombre de BTC parmi les sociétés cotées en bourse.

Bitcoin est en baisse de 2,65% au cours des dernières 24 heures, à 40 109 $, selon les données de Cointelegraph.