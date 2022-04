First Mover Asia : le fabricant de puces taïwanais TSMC reste un crypto-sceptique ; Déclin majeur des cryptos | Cryptomonnaie

La société, qui a été brûlée lors du dernier grand marché baissier de la cryptomonnaie, n’a pas mentionné l’exploitation minière dans son dernier rapport sur les résultats; bitcoin et goutte d’éther.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Le Bitcoin, l’Ether et d’autres cryptos majeurs déclinent dans un contexte d’incertitude macroéconomique persistante.

Insights: Le fabricant de puces taïwanais est resté largement à l’écart de la mêlée de crypto-minage.

Point de vue du technicien : les signaux de contre-tendance haussière de BTC nécessitent des clôtures de prix hebdomadaires supérieures à 40 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 39 875 $ -3,3 %

Éther (ETH) : 3 017 -3,3 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE +1,6 % Monnaie XRP XRP +0,1% Monnaie

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL −4,5 % Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA −4,4 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum Classique ETC −4,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin et autres cryptos chutent

Un jour après que le bitcoin et d’autres cryptos majeurs aient connu leur meilleure journée depuis le début du mois, ils étaient de retour dans le marasme alors que la Russie intensifiait ses attaques contre le sud et l’est de l’Ukraine, suscitant une nouvelle angoisse parmi les investisseurs à propos de l’économie mondiale.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est tombée en dessous de 40 000 $ lors des échanges de jeudi et a récemment baissé de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures. Ether changeait de mains à environ 3 000 $, en baisse similaire pour la même période. D’autres cryptos majeurs étaient solidement dans le rouge. SOL et ADA ont tous deux récemment perdu plus de 4%. DOGE était une tache lumineuse rare, en hausse de plus de 1,5%.

Les prix de la cryptomonnaie ont suivi les marchés boursiers, qui ont également chuté, avec le Nasdaq, très technologique, en baisse de 2,1 % et le S&P 500 en baisse d’un point de pourcentage, les investisseurs continuant de se détourner des actifs plus risqués.

Pendant ce temps, les retombées économiques de l’invasion non provoquée de la Russie ont continué à augmenter.

Un jour après avoir déclaré que les pourparlers de paix avec l’Ukraine étaient dans une impasse, le président russe Vladimir Poutine a reconnu jeudi que les sanctions économiques des États-Unis et d’autres pays opposés à l’agression non provoquée de la Russie nuisaient à l’industrie pétrolière et gazière de son pays. Les pays de l’UE ont continué à discuter de la possibilité d’une interdiction complète des produits énergétiques russes. Le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement considérée des marchés mondiaux de l’énergie, a grimpé au-delà de 111 dollars, soit un gain d’environ 40 % depuis le début de l’année.

Paul Robinson, stratège du site d’actualités et de recherche Daily FX, a noté dans un e-mail que « la contraction des prix » pour le bitcoin au cours du premier trimestre de cette année « pourrait continuer à rendre les choses encore plus agitées à court terme ».

Compte tenu de la nature de la volatilité (expansion/contraction) et du fait qu’il s’agit de BTC, la volatilité est susceptible d’augmenter à nouveau alors que nous nous dirigeons vers le milieu de l’année », a écrit Robinson.

« Généralement, une fois que BTC est lancé, il ne faut pas longtemps pour susciter un nouveau niveau d’intérêt sur le marché », a-t-il ajouté. « Si nous devions voir que ce n’était pas le cas cette fois-ci, cela pourrait signifier que BTC se dirige vers une longue période d’action latérale sur les prix, ou pire. »

Marchés

S&P 500 : 4 392 -1,2 %

DJIA : 34 451 -0,3 %

Nasdaq : 13 351 -2,1%

Or : 1 973 $ -0,1 %

Connaissances

Le fabricant de puces taïwanais TSMC ne mentionne pas l’extraction de crypto dans ses derniers revenus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a enregistré un autre bénéfice record pour le trimestre, atteignant la barre des 7 milliards de dollars grâce à une forte demande continue d’électronique et de gadgets.

Mais l’absence des revenus de TSMC était l’exploitation minière. Dans le rapport sur les revenus de l’entreprise pour les revenus par plate-forme, vous pouvez trouver des catégories telles que les smartphones, l’informatique haute performance, l’Internet des objets (IoT) et l’automobile, mais rien sur l’extraction de crypto.

Gains TSMC (TSMC)

TSMC a tendance à être secret lorsqu’il parle de ses clients. En tant que fonderie de semi-conducteurs pure-play, l’entreprise doit être agnostique. Ses ingénieurs fabriqueront des puces pour les concurrents les plus féroces, comme AMD (AMD) et Nvidia (NVDA), de sorte qu’il reste silencieux sur toute sorte de commentaire sur le marché.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Au cours du premier grand boom minier de bitcoins de 2017, TSMC a spécifiquement appelé la montée de la crypto et le déclin du mobile dans un communiqué de presse pour ses résultats du quatrième trimestre 2017.

Et nous n’avons même pas mentionné Bitmain.

Début 2021, les procureurs de Taïwan ont accusé Bitmain d’avoir créé des sociétés écrans clandestines pour débaucher des ingénieurs de TSMC afin de l’aider à accélérer le développement de nouveaux secteurs d’activité et à se diversifier loin de la cryptomonnaie.

Compte tenu du statut politique tendu de Taïwan et de la Chine, le gouvernement taïwanais n’autorise pas les entreprises chinoises à établir des centres de recherche pour développer des technologies à exporter vers la Chine. Les entreprises chinoises sont autorisées à établir des succursales à Taïwan, mais elles doivent être spécifiquement enregistrées auprès du gouvernement et sont étroitement surveillées.

TSMC autorise toujours Bitmain à fabriquer des puces dans ses installations, mais TSMC exige que l’entreprise atteste que ses puces de crypto-minage ne violent aucune des propriétés intellectuelles de TSMC. Si Bitmain le fait, la société sera bannie et ses jetons jetés.

Il est donc facile de comprendre pourquoi TSMC ne donne pas la priorité à l’industrie de la cryptomonnaie. La société a misé gros sur la crypto lors de la dernière course haussière, et elle a été brûlée lorsque le marché baissier a commencé. Compte tenu de la demande continue de semi-conducteurs dans le monde, il existe également une forte demande ailleurs.

L’avis du technicien

« Notre activité au quatrième trimestre a été soutenue par d’importants lancements de produits mobiles et une demande continue pour l’extraction de crypto-monnaie », a déclaré Lora Ho, vice-présidente senior et directrice financière de TSMC à l’époque. « En ce début de premier trimestre 2018, nous prévoyons que la forte demande d’extraction de crypto-monnaie se poursuivra tandis que la saisonnalité des produits mobiles freinera nos activités au cours de ce trimestre. ”

Mais ceci étant crypto, les fortunes chutent aussi vite qu’elles montent.

Comme le savent les historiens de la cryptomonnaie, 2018 a été un marché baissier pour la cryptomonnaie, et cela s’est reflété dans les revenus de TSMC au cours de l’année.

Au troisième trimestre, les dirigeants blâmaient « l’affaiblissement supplémentaire de la demande d’extraction de crypto-monnaie » pour les prédictions de revenus manquées. À la fin de l’année, ce langage avait été révisé à «une grosse baisse. C’est presque un chiffre à deux chiffres.

Le marché baissier de 2018 a également durement touché d’autres sociétés de semi-conducteurs. Nvidia a déclaré qu’elle avait une surabondance de cartes graphiques invendues dans son inventaire, parallèlement à une baisse de 18% du cours de l’action de la société, ce qui a réduit de 23 milliards de dollars sa valeur marchande, ce que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié de « gueule de bois post-crypto ».

Avance rapide jusqu’en 2022 et TSMC est toujours sceptique quant à la viabilité à long terme de la crypto, en particulier lorsqu’elle fait également face à une période de forte demande d’autres clients. Il est entendu que TSMC ne veut tout simplement pas allouer sa capacité de fabrication limitée aux entreprises qu’il considère comme des amis du beau temps qui fluctuent le volume des commandes en fonction de la saisonnalité – les marchés haussiers et baissiers notoires de la crypto.

Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre le support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a continué de rebondir autour du niveau de prix de 40 000 $ cette semaine, indiquant une incertitude parmi les acteurs du marché.

La crypto-monnaie est en baisse de 8% au cours de la semaine dernière et légèrement positive au cours des 30 derniers jours. La plupart des indicateurs techniques sont neutres, bien que les acheteurs à court terme puissent rester actifs entre la zone de support de 35 000 $ à 37 000 $, comme ce qui s’est produit plus tôt cette année.

Les signaux de momentum, selon l’indicateur MACD, sont positifs sur le graphique hebdomadaire et négatifs sur le graphique mensuel. Cela suggère qu’une période d’action des prix dans une fourchette pourrait persister, mais avec une variation moyenne des prix de 20 %.

Sur le graphique hebdomadaire, la moyenne mobile sur 100 semaines, actuellement à 35 388 $, est un indicateur important du soutien de la tendance. Les acheteurs devront maintenir le BTC au-dessus de ce niveau afin de maintenir la phase de récupération.

Pourtant, il y a une forte résistance à la moyenne mobile de 40 semaines (équivalente à 200 jours), qui s’élève à 46 800 $.

De plus, un objectif de hausse à 50 966 $ était à portée de main le 28 mars, bien qu’un recul se soit produit, similaire à ce qui s’est produit en septembre de l’année dernière.

Pour l’instant, les signaux de contre-tendance haussière devront être confirmés avec des clôtures de prix hebdomadaires supérieures à 40 000 $.

