Litecoin rebondit mais reste en dessous d’une ligne de résistance à la baisse | Cryptomonnaie

Le LTC/USD est entré en mode de reprise mardi, mais aujourd’hui, il a atteint la résistance à 112,30, restant en dessous de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 30 mars.e. Tant que la crypto continue d’imprimer des hauts et des bas inférieurs en dessous de cette ligne, nous continuerons à viser plus bas.

Une baisse claire et décisive sous 105,70 pourrait confirmer le cas de nouvelles baisses et peut-être cibler le plus bas du 11 avrile, à 101.35. Si cette zone ne tient pas cette fois-ci, sa cassure confirmerait un prochain plus bas inférieur et pourrait ouvrir la voie vers le territoire de 95,95, défini comme un support par les plus bas du 7 mars.e et 10e. Si ce territoire n’est pas non plus en mesure d’arrêter la glissade, alors nous pourrions voir les baissiers pousser l’action vers la zone 91.05, marquée par le plus bas du 24 février.e.

En attirant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI a baissé et semble maintenant prêt à retomber en dessous de 50, tandis que le MACD, bien qu’au-dessus de sa ligne de déclenchement, montre des signes de dépassement dans son territoire négatif. Les deux indicateurs suggèrent que la crypto est susceptible de recommencer à gagner en vitesse de baisse, ce qui soutient l’idée d’un autre cycle de vente bientôt.

Afin d’abandonner le cas baissier, nous aimerions voir un fort rebond au-dessus de 115,25, le plus haut du 8 avrile. Cela confirmera non seulement un prochain sommet plus élevé sur le graphique de 4 heures, mais également la cassure au-dessus de la ligne baissière prise à partir du sommet du 30 mars.e. Les haussiers pourraient alors être incités à grimper vers la barrière des 120,95, marquée par le plus bas du 4 avrileoù une autre pause pourrait ouvrir la voie à des extensions vers le sommet du 5 avrile.