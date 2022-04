Le prix de Crypto.com pourrait reprendre du terrain alors que les traders visent 0,46 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a imprimé cinq vagues de baisse et pourrait être dû à un rallye à contre-tendance

Le CRO est retombé dans la zone de résistance précédente

L’invalidation est une touche à 0,375 $

Le prix de Crypto.com pourrait remonter de 10 % à 0,46 $ si les données techniques sont correctes.

Le prix de Crypto.com indique qu’un retracement est dû

Le prix de Crypto.com a été un graphique amusant à échanger entre analystes et traders professionnels. Le mois dernier, un rallye de 20 % a été capturé, suivi d’un signal de vente clair à 0,50 $ qui a également été documenté. De nombreux commerçants ont maintenant les yeux rivés sur le prix de Crypto.com en retestant le canal parallèle violé. Oui, le prix du CRO reviendra éventuellement pour tester la tendance, mais un rallye à contre-tendance pour simuler les premiers traders peut se produire en premier.

Il était prévu que le prix de Crypto.com chute impulsivement à ces niveaux après la troncature de la 5e vague de la semaine dernière. Les baissiers ont réussi à court-circuiter l’actif numérique en 3 swings clairs, ce qui est typique des structures correctives après les rallyes de tendance haussière. Après avoir analysé le déclin en trois oscillations, il est prouvé que les cinq premières vagues se sont produites, et maintenant un rallye de contre-tendance plus important est dû avant que d’autres baisses ne commencent.

Graphique CRO/USDT sur 6 heures

Le prix de Crypto.com a des objectifs à 0,46 $ si les détails techniques sont corrects. Il y a la ligne de tendance divergente globale dans cette zone et l’action des prix de la vague quatre agitée d’un degré moindre. Le prix de crypto.com est tombé dans la dernière zone résistante avant le rallye de la tendance haussière, qui est haussier en soi.

L’invalidation de la tendance haussière est actuellement le plus bas à 0,39, mais une invalidation plus sûre pourrait être une clôture en dessous de 0,375 $. Si le prix du CRO dépasse 0,375 $, considérez la correction de la tendance baissière comme inachevée et ramènera probablement le prix pour retester le canal de tendance parallèle rompu à 0,34 $, ce qui entraînera une baisse de 17 % par rapport au prix actuel de Crypto.com.