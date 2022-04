Le prix de Solana a une autre baisse sur les cartes alors que les traders visent 94 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est en forte baisse sur le graphique de 8 heures.

Le prix du SOL imprime de plus grandes bougies engloutissantes baissières au fur et à mesure que la tendance à la baisse progresse.

L’invalidation de la tendance baissière est une clôture au-dessus de 112,50 $.

Le prix de Solana semble plus baissier au fil des jours. Les traders devraient chercher à vendre l’actif si les conditions du marché se maintiennent

Le prix Solana a connu des jours meilleurs

Le prix de Solana devrait continuer de baisser car les haussiers ne parviennent pas à établir un support défensif. Il a été prédit dans la thèse baissière de la semaine dernière que le prix de Solana tomberait à 100 $. Les baissiers ont validé la configuration commerciale baissière avec une relative facilité car le prix SOL a imprimé une grande bougie engloutissante baissière qui a effacé 10% du prix Solana en un seul coup.

Le prix de Solana se négocie actuellement à 101 $ et subit plus de pression à la baisse de la part des baissiers à l’heure actuelle. Les investisseurs doivent s’attendre à un prix SOL de 94 $ et éventuellement de 90 $ d’ici la semaine prochaine. L’indice de force relative, aux côtés de l’indicateur de volume, est entièrement contrôlé par les baissiers sur le graphique de 8 heures. Actuellement, il n’y a aucune raison de croire à un contre-ralliement à court terme.

Graphique SOL/USDT sur 8 heures

L’invalidation de la forte tendance baissière sera une clôture au-dessus de 112,50 $. Si ce scénario se produit, les analystes envisageront un rallye à contre-tendance pour le prix SOL avec des objectifs à 118 $ et 122 $, entraînant une augmentation de 20 % par rapport au prix Solana actuel.