Chainlink se prépare à organiser un hackathon alors que le prix LINK pose problème | Cryptomonnaie

Chainlink a annoncé le lancement de « The Chainlink Spring 2022 Hackathon », invitant les développeurs à s’appuyer sur le réseau.

Bears a initié une prise de contrôle de Chainlink, poussant le prix en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.

Les analystes ont prédit une baisse de 20% du prix de Chainlink si l’altcoin ne parvient pas à protéger 14 $ en tant que domaine de support.

Le prix de Chainlink a subi une chute massive dans le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie, perdant 10% de sa valeur au cours de la semaine dernière. Chainlink n’a pas réussi à revenir malgré les récents partenariats, et les analystes ont une vision baissière de LINK.

Le prix Chainlink pourrait chuter à 10 $ à une condition

Le prix Chainlink a eu du mal à se remettre de la récente baisse des prix. L’altcoin a annoncé une série de partenariats. Cependant, cela n’a pas alimenté les perspectives haussières des investisseurs.

Un DEX EMDX basé sur des dérivés s’est récemment associé à Chainlink pour ses nœuds inviolables. Un protocole DeFi Notional Finance a intégré les flux de prix de Chainlink dans une autre collaboration récente.

Malgré les annonces et l’utilité croissante du réseau de Chainlink, les partenariats n’ont pas réussi à influencer positivement le prix de l’altcoin.

Chainlink a annoncé le lancement de son événement, « The Chainlink Spring 2022 Hackathon », le 22 avril. Les hackathons offrent aux développeurs la possibilité de s’appuyer sur le réseau Chainlink, ce qui stimule l’adoption de l’altcoin.

Les analystes ont évalué le graphique des prix Chainlink et observé une prise de contrôle par les baissiers alors que LINK reste favorablement positionné entre le support à 13,33 $ et la résistance à 15,04 $. Les analystes crypto d’Investors Observer pensent que le prix de Chainlink a de la marge pour grimper avant de rencontrer une résistance; cependant, le volume des échanges de LINK a chuté de manière constante au cours de la semaine dernière.

@rektcapital, un analyste crypto pseudonyme, a observé la tendance des prix de Chainlink et a noté que LINK avait détenu 14,25 $ comme support au cours des quatre derniers mois. Un plus bas plus élevé suit généralement une mèche à la baisse inférieure à 14,25 $. Si le prix de Chainlink forme un plus bas plus élevé et reste au-dessus du support, il pourrait maintenir sa tendance à la hausse.

Cependant, une baisse en dessous de 14,25 $ pourrait potentiellement déclencher une chute à 10 $, soit une baisse de 23 % par rapport au prix actuel de Chainlink.