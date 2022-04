Cette configuration haussière peut-elle déclencher une cassure de 75% pour le prix de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano développe une configuration inversée de la tête et des épaules, indiquant un renversement de tendance.

Si tout se passe bien, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA rebondisse de 75 % à 1,70 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,85 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano est à un point intéressant de son parcours vers le haut puisqu’il forme un modèle d’inversion du bas. Une évasion réussie pourrait rapporter d’immenses gains aux précurseurs.

Le prix de Cardano se dirige vers un avenir haussier

Le prix de Cardano forme un schéma inversé de tête et d’épaule qui a commencé le 8 février. Cette configuration technique contient trois vallées distinctes. Celui du milieu est généralement plus profond que les deux autres et forme la « tête ». Les vallées légèrement inférieures de chaque côté, de hauteur presque égale, créent les « épaules ». D’où l’homonyme « tête et épaules ».

La connexion de la série de sommets montre une barrière de résistance connue sous le nom de « décolleté » à 1,26 $. Le prix de Cardano doit retester l’obstacle de 1,26 $ pour compléter l’épaule droite. Plus important encore, un chandelier quotidien décisif au-dessus de cette barrière confirmera une cassure. Le prix est alors susceptible d’atteindre un objectif de 1,70 $, obtenu en mesurant la distance de 36 % entre le point le plus bas de la tête et l’encolure, puis en l’ajoutant au point de cassure.

ADA sera également confronté au point de contrôle du volume de 2022 à 1,05 $, où le plus grand volume pour 2022 a été échangé. Surmonter cet obstacle sera le premier test de la détermination des traders. Au total, le prix de Cardano est prêt pour un gain de 75 % par rapport à la position actuelle à 0,97 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Au contraire, un pic soudain de pression de vente qui pousse le prix de Cardano à produire un chandelier quotidien proche de 0,85 $ invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, l’ADA pourrait tomber à 0,77 $ avant de se stabiliser.