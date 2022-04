Bitcoin conserve 41 000 $ alors que les retraits d’échange BTC correspondent à des niveaux records | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a conservé de nouveaux gains le 14 avril après qu’un rebond en ligne avec l’ouverture de Wall Street de mercredi a renversé l’ambiance.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

40 500 $ maintenant le niveau à tenir

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC/USD se négociait toujours au-dessus de 41 000 $ jeudi, après avoir récupéré la barre des 40 000 $ lors de la hausse.

« Jusqu’ici tout va bien, je m’attendais à un passage à 41 000, mais je doute d’aller plus loin dans la boîte verte (bleue) », a commenté le commerçant populaire Crypto Ed du jour au lendemain à côté d’un graphique avec des objectifs de prix à court terme.

Prochaines heures un peu plus en hausse, suivies d’une correction. Retestez 40,5k et quand cela tiendra, nous opterons pour 42-43k (blanc). Perdez 40.5k et nous irons pour la boîte verte.

Graphique BTC/USD. Source : Crypto Ed/Twitter

40 500 $ ne montraient aucun signe de baisse au moment de la rédaction, la volatilité diminuant jusqu’à jeudi et Bitcoin ne voyant aucune menace majeure à son rebond.

En faisant un zoom arrière, d’autres en ont profité pour affirmer que malgré l’absence de sentiment haussier, Bitcoin lui-même était loin d’être baissier cette année.

Plus la préférence temporelle est faible, moins il y a de raison de paniquer – d’année en année, a démontré son collègue analyste TechDev, Bitcoin avait plus qu’une ressemblance passagère avec le comportement traditionnel du marché, même après avoir chuté de plus de 50% par rapport aux sommets historiques de novembre.

Ce mois-ci, l’accent était mis sur un schéma graphique similaire entre Bitcoin maintenant et le Dow Jones depuis le début des années 1990.

« Les temps changent. Les actifs changent. Le comportement humain global macro ne le fait généralement pas », a résumé TechDev.

La corrélation des actions de Bitcoin est néanmoins une source de préoccupation pour certains, avec une baisse qui devrait avoir un impact significatif sur les prix.

Les retraits d’échange se réchauffent

Pour William Clemente, analyste en chef de Blockware, il y avait d’autres raisons de garder la foi.

Les bourses de crypto-monnaie perdaient des réserves de BTC à un rythme rarement vu auparavant, a-t-il noté mercredi, ce qui implique que toute augmentation de la demande concurrencerait une offre en diminution rapide, ce qui stimulerait encore la performance des prix.

« En seulement 3 autres occasions, nous avons vu Bitcoin se retirer des bourses à ce rythme », a-t-il écrit à côté des données de la société d’analyse en chaîne Glassnode.

L’indicateur de changement de position nette de Glassnode suit les changements à la hausse et à la baisse des soldes sur 18 bourses.

Tableau annoté de la variation de la position nette de change. Source : William Clemente/Twitter

Les pics de retrait d’échange sont un phénomène très débattu, et l’excitation parmi les experts a augmenté cette année en raison de l’accélération de la demande.