L’activisme cryptomonnaie de l’UE reçoit un accueil mitigé lors de la semaine de la blockchain à Paris | Cryptomonnaie

Le secteur de la cryptomonnaie est toujours sous le choc d’une série de votes au Parlement européen qui, selon certains, pourraient s’avérer exagérés en matière de réglementation, ont découvert mercredi les participants au sommet de la Blockchain Week de Paris.

Les récents plans de l’UE visant à réduire l’empreinte énergétique de la technologie de preuve de travail – dont certains craignaient qu’ils ne constituent une interdiction du bitcoin – n’ont pas réussi à passer par le Parlement européen lors du vote en mars. Mais une deuxième mesure anti-blanchiment, également controversée, a été adoptée et pourrait désormais devenir loi si les gouvernements y souscrivent également.

Dans le cadre d’une extension prévue des mesures bancaires existantes connues sous le nom de règle de voyage, les parties facilitant les transactions cryptomonnaies devraient identifier les participants. Les législateurs de l’UE veulent que cela s’applique même aux plus petits paiements ou à ceux effectués sur des portefeuilles non hébergés, où l’actif est détenu par un particulier plutôt que par une bourse réglementée.

Les partisans, y compris la principale législatrice Assita Kanko, ont fait valoir que la règle de voyage contribuerait à réduire la criminalité, et ont précédemment déclaré à CoinDesk que cela pourrait être un stimulant pour l’innovation dans un secteur qui se targue de créativité.

« Si le secteur bancaire, que les gens de la cryptomonnaie trouvent en fait ennuyeux et vieux, survit à la règle du voyage… pourquoi les gens très chics et cool de la cryptomonnaie ne pourraient-ils pas le faire? » a-t-elle déclaré à CoinDesk peu de temps après le vote de la mesure par son comité le 31 mars. «Ils pourraient s’en sortir…. Je suppose que je leur dis d’essayer.

Mais à Paris, certains soulignent que la règle existante, qui oblige les institutions comme les banques à signaler aux autorités tout paiement douteux, ne fonctionne pas bien même dans le secteur financier conventionnel – et est encore moins adaptée à la technologie de type blockchain. .

Les règles signifieraient que les fournisseurs d’échange de crypto doivent « fournir un rapport complet aux autorités … lorsqu’ils voient qu’un portefeuille non hébergé est impliqué, sans même tenir compte du seuil », a déclaré mercredi aux participants Hedi Navazan, responsable de la conformité pour Crystal Blockchain.

Cela signifierait que les unités de renseignement financier qui recueillent des cas présumés de blanchiment « seront bombardées » de données connues sous le nom de rapports d’activités suspectes, a-t-elle déclaré – même si « elles n’ont déjà pas la capacité » de traiter les nombreuses informations qu’elles obtiennent désormais de banques.

Cela correspond aux conclusions de la Law Commission du Royaume-Uni, qui s’est plainte en juin 2019 que « trop de rapports de blanchiment de mauvaise qualité » avaient été envoyés aux autorités, « sapant l’ensemble du processus ». Même le propre régulateur de l’UE, l’Autorité bancaire européenne, s’est plaint d’une approche « case à cocher », où les institutions financières se contentent de remplir les procédures plutôt que d’identifier les risques.

L’approche de l’UE ne reconnaît pas non plus que les chaînes de blocs transparentes permettent de suivre les paiements, a déclaré Navazan, et pourraient signifier que les bourses abandonnent simplement les transactions avec des portefeuilles non hébergés.

Pourtant, certains ont également exprimé des inquiétudes quant à des effets bien pires.

Joshua Ellul, directeur du Center for Distributed Ledger Technology de l’Université de Malte, a déclaré à CoinDesk que les décisions récentes concernant les paiements cryptomonnaies étaient « mal informées ».

Crypto « est certainement utilisé pour cela [money laundering] une activité tout comme l’argent liquide », a déclaré Ellul dans une interview peu après le vote du Parlement européen, mais a averti que les législateurs « se précipitaient vers une solution ».

« Étouffez-le trop tôt, et les opérateurs d’un espace se déplaceront simplement vers une autre zone », a-t-il déclaré.

Il n’est pas le premier à avertir qu’une industrie confrontée à des lois sévères pourrait simplement sauter le bloc. Mais d’autres sont plus optimistes, avertissant que la réglementation est inévitable – et qu’y répondre de manière constructive ferait au moins taire les banques en place et les autres sceptiques à l’égard des nouveaux arrivants en crypto.

La décision de l’UE « pourrait nuire à l’industrie à court terme, car si quelqu’un ne veut pas donner d’informations sur son portefeuille et qu’il déménage ailleurs, alors, oui, vous pourriez en souffrir », a déclaré Michael Amar, co-organisateur du sommet, à CoinDesk.

« Mais en fin de compte, si vous voulez être grand public, cela doit être réglementé », a-t-il déclaré. « Nous savons que cela doit être casher… ne donnons pas d’excuse aux personnes qui ne veulent pas avoir l’industrie. »