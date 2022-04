Quelles pièces ont atteint leurs niveaux principaux pour un rebond ? | Cryptomonnaie

Le marché de la crypto-monnaie se négocie de manière neutre car certaines pièces se trouvent dans la zone verte, tandis que d’autres continuent de baisser.

BTC/USD

Le Bitcoin (BTC) ne cesse de baisser depuis hier, chutant de 0,59%.

Bitcoin (BTC) se négocie au milieu du canal contre l’augmentation du volume. Pour le moment, il faut porter une attention particulière à la marque vitale de 40 000 $. Si les traders peuvent le casser et se fixer au-dessus, la légère croissance pourrait se poursuivre dans la zone de 42 000 $ à 44 000 $ sous peu.

Bitcoin se négocie à 39 839 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Contrairement à Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) est en hausse au cours des dernières 24 heures, en hausse de 1,73 %.

Ethereum (ETH) est sur le point de briser le pic d’hier à 3 089 $. Si les acheteurs parviennent à le casser et que le volume des transactions augmente, la croissance continue pourrait conduire le taux du premier altcoin à la résistance locale la plus proche à 3 208 $ d’ici la fin de la semaine.

Ethereum se négocie à 3 073 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP a suivi la hausse de l’ETH, en hausse de 1 % depuis hier.

Malgré la croissance, le XRP n’est ni haussier ni baissier car le taux est loin de ses niveaux cruciaux après avoir rebondi sur le support à 0,6959 $. Dans ce cas, le scénario le plus probable est une consolidation autour de 0,70 $.

Cependant, cela peut prendre quelques jours avant que XRP ne commence à revenir dans la zone de 0,72 $ à 0,74 $.

XRP se négocie à 0,714 $ au moment de la presse.

DOGE/USD

DOGE a le moins augmenté de la liste, n’augmentant que de 0,24%.

DOGE reste plus faible que les autres pièces car le taux continue de se négocier près du support à 0,132 $. Le volume des transactions d’achat a diminué, ce qui signifie que les haussiers pourraient avoir besoin de plus d’énergie pour poursuivre leur mouvement à la hausse. Cependant, si la pression des vendeurs se poursuit, on peut s’attendre à une cassure du niveau orange, suivie d’une forte baisse à 0,12 $.

DOGE se négocie à 0,1401 $ au moment de mettre sous presse.