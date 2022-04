Dans quelle mesure la hausse des prix du Shiba Inu induite par Robinhood est-elle durable ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a commencé son rallye de doublement de capital après avoir été coté sur Robinhood le 12 avril.

L’équipe SHIB a également lancé un métaverse, qui agit comme un vent favorable à la reprise en cours.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000211 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu est proche de l’extrémité supérieure de l’achèvement d’une configuration d’inversion inférieure. La récente mise à niveau de la pièce meme a plus qu’aidé les aspects techniques et a lancé la tendance haussière.

Robinhood a silencieusement répertorié Shiba Inu le 12 avril et a créé un blog un peu plus tard. Il s’agit de la liste la plus attendue depuis mai 2021. L’annonce a ajouté,

En tant qu’entreprise axée sur la sécurité, nous avons mis en place un cadre rigoureux pour nous aider à évaluer les actifs à coter, et nous restons déterminés à fournir une plate-forme cryptomonnaie sûre et éducative.

Le prix du Shiba Inu forme une base avant la prochaine étape

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 36 % après l’inscription de Robinhood, mais s’est stabilisé à 22 % à la clôture quotidienne du chandelier. Cette poussée initiale est cruciale et essentielle pour lancer la reprise qui prévoit un passage à 0,0000454 $.

L’action des prix Shiba Inu depuis le 4 janvier a mis en place une configuration Adam et Eve, qui contient une vallée en forme de V suivie d’un fond arrondi. Cette formation technique prévoit une hausse de 38 %, obtenue en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de rupture à 0,0000329 $.

Jusqu’à présent, le prix du Shiba Inu a augmenté de 22 % et est sur le point d’atteindre le plafond à 0,0000329 $. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de cette barrière indiquera une cassure et déclenchera un mouvement vers la cible à 0,0000454 $. Cependant, il y a des chances que cette reprise s’étende à 0,0000500 $ car il s’agit d’un nombre rond.

Dans ce cas, la montée en puissance constituerait une hausse de 87 % par rapport à la position actuelle à 0,0000266 $ et de 126 % par rapport au prix d’inscription avant Robinhood à 0,0000221 $ le 11 avril.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu, un chandelier quotidien proche en dessous de 0,0000211 $ invalidera la thèse haussière du SHIB en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, SHIB pourrait glisser plus bas pour explorer un niveau de support stable à 0,0000204 $.