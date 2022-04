Fusion d’Ethereum quelques mois après juin: Dev clarifie ce qui se passe | Cryptomonnaie

« Ce ne sera pas en juin, mais probablement dans les quelques mois qui suivront. Pas encore de date ferme, mais nous sommes définitivement dans le dernier chapitre de PoW sur Ethereum », a déclaré le développeur Tim Beiko.

La fusion tant attendue d’Ethereum est prévue pour un nouveau retard, les développeurs travaillant sur la mise à niveau estimant un délai d’achèvement « quelques mois après » juin.

En raison du succès des tests, on s’attendait généralement à ce que la fusion se poursuive au milieu de l’année, mais le dernier revers n’est pas surprenant étant donné que la preuve de participation a été constamment retardée depuis sa première proposition.

Cela dit, les signes promettent que le réseau principal Ethereum fusionnera en fait avec la chaîne de balises pour devenir un réseau Proof-of-Stake (PoS) cette année. Pour de vrai.

Le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, a fourni la chronologie mise à jour via Twitter hier, indiquant provisoirement que les développeurs principaux sont dans la dernière ligne droite :

Ce ne sera pas en juin, mais probablement dans les quelques mois qui suivront. Pas encore de date ferme, mais nous sommes définitivement dans le dernier chapitre de PoW sur Ethereum.

Après avoir noté que ses commentaires ont fait sensation parmi les partisans et les ennemis d’Ethereum, Beiko a poursuivi aujourd’hui en observant « qu’il peut être difficile d’analyser les progrès de The Merge lorsque vous n’êtes pas au fond du processus ».

Pour fournir un contexte supplémentaire, Beiko a publié un article de blog avec un aperçu plus approfondi.

Je ne m’attendais pas à ce que mes tweets d’hier provoquent une telle réaction. Je comprends qu’il peut être difficile d’analyser les progrès de The Merge lorsque vous n’êtes pas au fond du processus. J’ai essayé de fournir un peu de contexte ici : https://t.co/QTZ7CuapMf pic.twitter.com/MVXdPEj3NX —Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko) 13 avril 2022

Selon le développeur, une date précise ne sera pas fixée tant que « les équipes clientes ne seront pas convaincues que les implémentations logicielles ont été soigneusement testées et qu’elles sont exemptes de bogues ».

Au cœur de ces dernières étapes se trouvent les essais de réseaux de test publics tels que Kiln et le déploiement de fourches fantômes qui permettent aux développeurs de tester diverses implémentations liées à la fusion/PoS sur le réseau.

Difficulté à faire tic-tac

Un autre facteur important est la bombe de difficulté (une augmentation automatisée de la difficulté d’exploitation minière conçue pour rendre l’exploitation minière PoW moins attrayante), qui, selon Beiko, commencera à être perceptible sur Ethereum vers mai et rendra les blocs « insupportablement (lire 15-20 secondes) lents d’ici août .”

« Si les développeurs clients ne pensent pas pouvoir déployer The Merge sur le réseau principal avant que les temps de blocage ne soient trop ralentis, il faudra à nouveau le retarder », a-t-il déclaré.

Beiko a proposé deux façons dont la bombe de difficulté pourrait potentiellement être retardée pour inaugurer la mise à niveau de fusion à l’avance, en combinant d’abord un retard de bombe avec des versions de client de fusion pour retarder la «bombe à un certain bloc, en restaurant des temps de bloc de 13 secondes, puis activer le Fusionner peu de temps après.

Deuxièmement, séparer le retard de la bombe via la mise à niveau du réseau « qui ne fait que retarder la bombe de difficulté » avant la fusion.

La fusion, contrairement aux mises à jour précédentes d’Ethereum, ne sera pas déclenchée par un temps de blocage. Au lieu de cela, il sera déclenché par une valeur de difficulté totale. Étant donné qu’ils sont plus difficiles à estimer que les temps de bloc, le délai entre le choix d’un moment pour The Merge et sa mise en ligne sur le réseau peut être légèrement plus court que les mises à niveau précédentes d’Ethereum.

Plus tôt cette semaine, le développeur de la Fondation Ethereum, Parithosh Jayanthi, a suggéré qu’il restait encore beaucoup d’essais et d’erreurs à faire, après avoir noté que les tests de trois fourches fantômes avaient entraîné la découverte de « bogues allant du code de synchronisation aux délais d’expiration des demandes ».

Afin de fusionner les réseaux de test existants, nous avons également besoin d’une chaîne de balises. Puisqu’un shadow fork est un test limité à quelques semaines, nous lançons une nouvelle chaîne de balises à chaque fois et détruisons plus tard. La difficulté prévisible de Goerli en fait un candidat de choix pour le shadow forking. — paroisse | (@parithosh_j) 10 avril 2022

Après la mise en œuvre réussie de The Merge et la transition vers un mécanisme de consensus PoS, le dernier jalon sur la feuille de route d’Ethereum (anciennement connu sous le nom d’Eth2) est la mise à niveau des chaînes fragmentées qui devrait être mise en service au début de 2023. Jusque-là cependant, le réseau utilisez des réseaux de couche 2 tels que Polygon et Optimism pour gérer l’évolutivité et les volumes de transactions élevés.

Le prix de l’Ether (ETH) a connu une hausse significative au cours des 30 derniers jours, gagnant 20,5 % pour s’établir à 3 126 $ au moment de la rédaction.