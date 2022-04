First Mover Asia : la position délicate de Crypto en Chine, en Inde ; Bitcoin, Ether en hausse | Cryptomonnaie

Les deux pays ont renforcé la réglementation ces derniers mois, créant un environnement moins stimulant pour l’industrie de la cryptomonnaie ; la plupart des principaux cryptos étaient dans le vert lors des échanges de mercredi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et d’autres cryptos majeurs augmentent pour rompre avec la baisse récente.

Insights: L’environnement est devenu moins favorable à la cryptomonnaie en Chine et en Inde, bien que l’industrie ait encore des raisons d’être optimiste dans les deux pays.

Avis du technicien : la pression de vente de BTC s’est affaiblie, ce qui pourrait ouvrir la voie à un rebond des prix.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 41 105$ +2,4%

Éther (ETH) : 3 114 $ + 2,7 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Argent Bitcoin BCH +14,2% Monnaie Litecoin SLD +6,9% Monnaie EOS EOS +5,6 % Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin et d’autres cryptos majeurs augmentent

Le monde a continué à se débattre avec la hausse des prix et les mauvaises nouvelles se déversant sur l’Ukraine. Mais au moins le bitcoin, l’éther et les autres cryptos majeurs ont passé un bon mercredi.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 41 100 $, en hausse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures après deux semaines de baisses presque consécutives. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, se négociait à environ 3 100 $, en hausse similaire au cours de la même période. Les autres cryptos du top 20 de CoinDesk étaient solidement dans le vert AAVE, GRT et AVAX augmentant de plus de 8% à certains moments.

Ces riz concordaient avec les principaux indices boursiers, qui ont augmenté pour la journée de négociation, le Nasdaq, riche en technologies, grimpant de plus de 2 %. L’or, un actif plus risqué, était également en hausse.

Le trading de crypto était léger alors que les investisseurs continuaient à digérer le flot de données économiques et d’événements qui menaçaient de déclencher une récession mondiale.

Les prix du gaz naturel ont clôturé à leur plus haut niveau depuis 2008. Les prix du maïs ont atteint un sommet en 10 ans. Amazon (AMZN) a annoncé une surtaxe de 5 % sur le carburant et l’inflation pour les vendeurs indépendants utilisant ses services d’emballage et d’expédition – une première pour le géant de la vente au détail en ligne – à partir du 28 avril.

Les frais font suite à des mesures similaires de Walmart (WMT) et des services de covoiturage Uber et Lyft pour aider à compenser les prix de l’essence. Ces prix ont connu une ascension accélérée depuis le début de l’agression russe en Ukraine et pourraient continuer à augmenter alors que les pays soutenant la défense de l’Ukraine cherchent à se sevrer des approvisionnements énergétiques russes.

À la suite d’une visite en Ukraine, les présidents de trois commissions parlementaires allemandes clés ont exhorté l’Union européenne à mettre un terme aux importations de pétrole russe dès que possible, alors même que le gouvernement allemand a continué à résister à une telle interdiction par crainte de déclencher une récession. Le pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des prix de l’énergie, a atteint près de 109 dollars le baril, soit une augmentation d’environ 40 % depuis le début de l’année.

Les derniers développements ont atténué quelques lueurs d’espoir mardi lorsque certains économistes ont rapporté avoir vu des indications que l’inflation, qui a atteint un sommet de quatre décennies de plus de 8% aux États-Unis, est en train de plafonner.

Le responsable du trading de Crytpo Finance AG, Mike Schwitalla, a déclaré à l’émission First Mover de CoinDesk TV que le marché se consolidait. « c’est un marché calme » et avec le « récit macro de la hausse des rendements, c’est prévu, donc le marché s’estompe ».

« Les gens se désintéressent », a-t-il dit. « Vous voyez que l’attention des médias s’estompe. »

Schwitalla a décrit la crypto comme étant dans « un cycle de marché normal. Nous sommes dans une fourchette plus large de 35 000 $ à 45 000 $ ». Mais il a mis en garde contre « un risque potentiel extrême » si les événements en Ukraine s’aggravent de manière significative ou si d’autres événements problématiques en crypto ou autrement se produisent.

Marchés

S&P 500 : 4 446 +1,1 %

DJIA : 34 564 +1%

Nasdaq : 13 643 +2%

Or : 1 978 $ +0,6 %

Connaissances

Une période délicate pour la crypto en Chine et en Inde

Malgré toute sa popularité croissante dans le monde, la crypto-monnaie reste dans une position délicate dans les deux plus grands pays d’Asie, qui ont joué un rôle si important dans la croissance rapide de l’industrie. Ces derniers mois, la Chine et l’Inde ont créé un nouvel environnement moins nourricier pour les actifs numériques en durcissant la réglementation. Leurs gouvernements à tendance autoritaire n’apprécient pas la nature décentralisée de la crypto qui ne prend l’initiative de personne.

Considérez les principaux événements de cette semaine. Mercredi, trois grands groupes bancaires chinois – l’Internet Financial Association, la China Banking Association et la China Securities Association – ont annoncé leur volonté de « freiner résolument » les tendances des jetons non fongibles (NFT) à être transformés en produits financiers et titrisés. , et pour limiter le risque d’activités financières illégales liées aux jetons.

Dans un communiqué, les trois associations ont déclaré que les NFT ont le potentiel de promouvoir « la numérisation des industries et l’industrialisation numérique », mais ont mis en garde contre les risques financiers liés à la spéculation sur les actifs, au blanchiment d’argent et à d’autres activités financières illégales.

La dernière annonce intervient au milieu de la répression d’un an de la Chine contre l’extraction et le commerce de bitcoins. « Nous devrions être plus vigilants et rechercher les risques potentiels », selon un communiqué publié sur un site Web du gouvernement chinois en mai dernier, ajoutant que le gouvernement voulait « empêcher que les risques individuels ne soient transmis à l’ensemble de la société ».

La Chine était le leader mondial de l’extraction de crypto et ses investisseurs étaient parmi les plus actifs au monde. La répression a déclenché une baisse immédiate du prix du bitcoin – récupérée depuis longtemps – et une réorganisation de l’industrie minière qui se poursuit aujourd’hui.

La déclaration de mercredi a averti que les NFT ne sont pas des actifs sous-jacents comme les titres ou les métaux précieux, et a décrit cinq autres lignes directrices pour les consommateurs dans l’examen de ces actifs. La déclaration a également appelé les consommateurs à se protéger en adoptant le « concept de consommation correct », en résistant aux investissements spéculatifs et en restant à l’écart des activités de financement illégales.

Le 1er avril, quelques jours seulement après que sa chambre basse a voté la disposition, l’Inde a commencé à imposer une taxe de 30% sur les transactions fiscales cryptomonnaies qui ne permet pas de compenser les gains avec les pertes d’autres transactions cryptomonnaies. Un impôt ultérieur de 1% retenu à la source (TDS) entrera en vigueur le 1er juillet. Les partisans de la cryptomonnaie ont déclaré que les mesures entravaient les progrès de la cryptomonnaie dans le deuxième plus grand pays du monde en termes de population.

Selon la société de recherche cryptomonnaie Crebaco, qui a analysé les données de CoinMarketCap et de la société de données Nomics, les volumes de transactions cryptomonnaies sur les principales bourses indiennes ont chuté depuis l’entrée en vigueur de la taxe de 30 %. Les baisses comprenaient une baisse de 72% sur WazirX et une baisse de 52% sur ZebPay.

« Cela a créé une nouvelle référence. Il peut descendre plus bas ou latéralement, mais il est peu probable qu’il remonte. Il est clair que la nouvelle taxe a eu un impact négatif sur le marché », a déclaré le PDG de Crebaco, Sidharth Sogani. « Le gouvernement doit se pencher là-dessus… [B]Parce qu’il n’y a aucun moyen d’arrêter cela (crypto), le gouvernement devrait adopter la technologie. »

Pourtant, tous les signes ne sont pas orientés vers le bas pour la crypto dans les pays.

Malgré la lutte de la Chine contre la cryptomonnaie, de grandes entreprises et même des organismes gouvernementaux ont continué à émettre des NFT. En octobre, Ant Group et Tencent, deux des plus grandes entreprises technologiques chinoises, ont renommé leurs produits NFT en « objets de collection numériques », susceptibles d’éloigner leurs offres des NFT et du battage publicitaire associé.

Et en Inde, le fondateur et PDG de WazirX, Nischal Shetty, était optimiste dans une interview avec CoinDesk peu de temps après que le gouvernement indien a adopté ses dispositions fiscales sur la cryptomonnaie. Shetty a déclaré que les nouvelles lois nuiraient aux investisseurs, dont certains dépendaient de la cryptomonnaie pour survivre à la pandémie, mais il a également noté que des discussions étaient « en cours avec le gouvernement » et que l’industrie n’avait pas encore rencontré directement les décideurs politiques pour faire un cas plus fort pour la crypto. « En fin de compte, la technologie émerge toujours, elle gagne toujours », a-t-il déclaré.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) tente de dépasser une tendance baissière à court terme alors que la pression de vente diminue.

Le niveau de support de 40 000 $ a maintenu son statut de point médian de la fourchette de prix de trois mois pour BTC. À l’avenir, les acheteurs devront faire un pas décisif au-dessus de 45 000 $ pour maintenir la phase de récupération.

Le BTC a augmenté de 4 % au cours des dernières 24 heures. Au cours de la semaine dernière, cependant, la crypto-monnaie a baissé de 4%.

Une résistance immédiate est observée à 43 000 $, ce qui pourrait bloquer la hausse actuelle des prix. Pourtant, les acheteurs pourraient rester actifs vers une résistance plus forte à 47 000 $ et 50 966 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier commence à augmenter à partir des niveaux de survente, similaire à ce qui s’est produit fin janvier et février, qui a précédé un rebond des prix.

En outre, un signal d’inversion de contre-tendance est apparu plus tôt dans la journée, selon les indicateurs DeMARK, similaire au signal du 24 janvier, qui a précédé un rallye de 30% en BTC. Pourtant, une clôture hebdomadaire des prix supérieure à 40 000 $ est nécessaire pour confirmer un renversement de contre-tendance.

Événements importants

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : attentes des consommateurs australiens (avril)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : emploi à temps plein/à temps partiel en Australie (avril)