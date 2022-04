Le prix de l’avalanche pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques alors que les haussiers trouvent un soutien sur la ligne de tendance hebdomadaire | Cryptomonnaie

Le prix de l’avalanche teste à nouveau un canal de tendance hebdomadaire rompu.

Le prix AVAX fluctue dans une zone d’approvisionnement hebdomadaire.

L’invalidation du scénario haussier est un plongeon en dessous de 64 $.

Le prix d’avalanche pourrait être une crypto-monnaie rentable pour les commerçants qui prennent des risques. Les traders devraient surveiller de près le prix d’AVAX pour participer à un creux du marché dans les prochains jours.

Le prix de l’avalanche est une montre graphique pleine d’espoir

Le prix de l’avalanche a été sur le radar des analystes ces derniers temps alors que l’actif numérique teste à nouveau un canal de tendance hebdomadaire rompu. Le prix AVAX semble synergique avec les méthodes de style de trading classiques. Au moment de la rédaction, le prix AVAX est de 80,17 $, oscillant dans une zone d’approvisionnement hebdomadaire critique mais au-dessus du canal de tendance hebdomadaire. Le trading dans les zones d’argent intelligent n’est jamais facile. Ainsi, les traders peuvent s’attendre à une action des prix agitée dans les prochains jours. Le prix AVAX pourrait compléter une formation triangulaire à long terme, qui pourrait se diriger vers 115 $ et potentiellement de nouveaux sommets historiques.

Le prix de l’avalanche a plus de marge de chute selon l’indice de force relative. L’indicateur de profil de volume ne fournit pas non plus de preuves substantielles d’un changement clair de la tendance. Ainsi, il n’y a pas encore d’indication claire d’une capitulation de la tendance baissière, mais les traders à risque pourraient commencer la moyenne du coût en dollars avec une invalidation à 64,75 $.

Graphique AVAX/USDT sur 3 jours

Si 64,75 devait être dépassé, le prix pourrait chuter à 55 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix AVAX actuel.