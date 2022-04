Le prix ApeCoin est dans un scénario de tendance haussière dangereuse, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a terminé la 4ème étape du triangle symétrique.

Le prix APE est à un niveau clé de Fibonacci.

L’invalidation des perspectives haussières est un plongeon en dessous de 10,66 $.

Le prix de l’ApeCoin navigue dans des eaux dangereuses, car le prix a augmenté de 20 % cette semaine. Les traders trop zélés doivent être conscients des perspectives macroéconomiques sur le prix APE.

Le prix ApeCoin pourrait tromper de nombreux commerçants

Le prix d’ApeCoin a fourni plus de confluence d’une formation de triangle symétrique après le rallye de 20% de cette semaine par rapport aux plus bas de 0,10 $. Maintenant, le prix d’ApeCoin est dans une zone décisive, car les triangles symétriques peuvent être brisés dans les deux sens. Le prix ApeCoin se dirige vers la vague E, la dernière vague historiquement connue pour tromper les commerçants.

L’élan de la tendance haussière des prix d’ApeCoin n’a pas encore montré de véritable faiblesse, car le prix a explosé et a clôturé au-dessus du niveau de 38,2 % de Fibonacci entourant la vague C à D à 12,31 $. Le prix ApeCoin fluctue à 12,66 $, juste en dessous du niveau élevé de 50 % de Fib. L’indice de force relative n’a montré aucun signe de faiblesse pour la tendance haussière, et il y a une légère hausse dans le profil de volume.

Graphique APE/USDT sur 8 heures

Avec tous ces facteurs à l’esprit, les traders devraient continuer à surveiller de près le prix APE car une tendance à la hausse vers 13,46 $ et même 14,30 $ est possible. Cependant, le premier signal de vente doit être pris au sérieux. L’invalidation la plus sûre de la tendance haussière du prix ApeCoin est de 10,66 $.

Si 10,66 $ sont touchés, les analystes chercheront à vendre le prix ApeCoin à 6,00 $, ce qui entraînera une baisse de 50 % par rapport au prix APE actuel.