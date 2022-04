Le prix du bitcoin rebondit après que LUNA Foundation Guard de Terra ait acheté plus de 100 millions de dollars en BTC | Cryptomonnaie

La LUNA Foundation Guard a acheté plus de 100 millions de dollars en Bitcoin, leur solde total est de 42 406 BTC.

L’acquisition soutenue de Bitcoin par LUNA Foundation Guard a alimenté une perspective haussière parmi les investisseurs.

Les analystes estiment que la corrélation de Bitcoin avec les actions américaines a poussé le prix du BTC à la hausse à mesure que l’inflation augmentait.

Le prix du bitcoin a historiquement augmenté avec la hausse de l’inflation, alors que l’indice des prix à la consommation a atteint son plus haut niveau depuis 1981, BTC a commencé sa reprise. L’achat constant de Bitcoin par LFG a alimenté un rallye de l’actif.

Le prix du Bitcoin se remet de la récente correction

La corrélation du prix du bitcoin avec les actions technologiques américaines reste élevée et l’actif s’est remis de sa récente correction alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint un sommet. Étant donné que Bitcoin a généralement été considéré comme une couverture contre l’inflation, la hausse de l’IPC est suivie d’une flambée du prix du BTC.

L’IPC est une mesure de la variation moyenne dans le temps des prix payés par les consommateurs urbains pour un panier de biens et services de consommation.

L’IPC américain a atteint son plus haut niveau depuis 1981. En règle générale, un pic d’inflation alimente une hausse du prix du Bitcoin. Bitcoin a connu une reprise et est revenu au-dessus de 40 500 $.

L’IPC a atteint un niveau de 8,5 %, et le directeur de la stratégie des actifs numériques chez VanEck pense que cela implique que l’inflation est déjà à deux chiffres. Il s’agit de la plus forte augmentation en quatre décennies, indiquant une augmentation des pressions inflationnistes et des perspectives haussières parmi les investisseurs Bitcoin.

L’achat et l’accumulation constants de BTC par LUNA Foundation Guard (LFG) sont un autre moteur clé de la reprise en cours du prix du Bitcoin. Le solde total de LFG est de 42 406 BTC, et la fondation a récemment acheté 100 millions de dollars en Bitcoin.

Bien que l’accumulation de BTC de LFG n’ait pas eu d’impact significatif sur le prix de LUNA, elle a alimenté la demande de Bitcoin et influencé positivement le prix.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit une montée à 50 000 $. Les analystes ont identifié une configuration haussière dans le graphique des prix Bitcoin et pensent que l’actif est sur la bonne voie pour franchir la barrière psychologique à 50 000 $. Les analystes estiment que le graphique indique que la baisse du prix du Bitcoin est plafonnée à 29 000 $.