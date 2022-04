SOL, AVAX, MATIC parmi les plus grandes participations du portefeuille de Kevin O’Leary de Shark Tank | Cryptomonnaie

Kevin O’Leary de Shark Tank est un homme d’affaires et entrepreneur canadien optimiste sur Solana, Avalanche et MATIC.

O’Leary a révélé dans une interview que 20% du portefeuille de sa société d’exploitation est désormais en crypto.

Les concurrents Avalanche, Solana, Helium et Ethereum figurent dans le portefeuille d’O’Leary ; le requin est optimiste sur la crypto en 2022.

Kevin O’Leary de Shark Tank est optimiste sur la crypto, et 20% du portefeuille de ses sociétés d’exploitation se compose de crypto-monnaies. Le millionnaire détient 32 positions dans les crypto-monnaies et a révélé ses perspectives haussières sur Avalanche, Solana et MATIC.

Kevin O’Leary de Shark Tank détient SOL, AVAX et MATIC

Dans une interview à Bitcoin Miami, Kevin O’Leary, un entrepreneur et investisseur canadien, a déclaré à Cointelegraph qu’il avait augmenté ses avoirs en crypto-monnaie de 7% à 20% de son portefeuille global. O’Leary a révélé un total de 32 positions dans les crypto-monnaies, dont les plus notables sont dans Solana, Avalanche et MATIC, parmi d’autres concurrents d’Ethereum.

O’Leary a déclaré: « Ethereum est trop lent pour moi en tant que spécialiste des services financiers », et il est optimiste quant au potentiel des concurrents Avalanche et Solana à la lumière des récentes mises à jour et du potentiel des projets.

Du portefeuille de ses sociétés d’exploitation, 20% est en crypto. La relation d’O’Leary avec FTX lui a fait découvrir Hedera, Polygon et Helium, en plus de SOL, AVAX et MATIC. Mr.Wonderful a révélé que les institutions sont désormais désireuses d’investir dans la cryptomonnaie avec des progrès dans le paysage réglementaire.

Mr.Wonderful pense qu’il est impossible de savoir « qui va gagner », par conséquent, il est exposé à diverses crypto-monnaies et plates-formes comme FTX. Il pense que l’adoption de la crypto-monnaie aux États-Unis pourrait monter en flèche avec une plus grande clarté réglementaire.

En 2022, O’Leary envisage une augmentation des entrées de capitaux institutionnels dans la cryptomonnaie, la clarté de la réglementation aux États-Unis et la croissance des concurrents d’Ethereum, Solana et Avalanche.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué les tendances des prix de Solana, Avalanche et MATIC et pensent que la hausse est plafonnée pour le tueur d’Ethereum. La hausse du prix de Solana est plafonnée entre 102 $ et le niveau de résistance de 122 $ tandis que l’altcoin se prépare à la reprise.