Le prix XRP cible 1 $ après une grande victoire dans le procès SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

Ripple Labs pourrait remporter une victoire dans le procès en cours SEC contre Ripple alors que le juge président offrait au géant l’accès à des documents clés.

La juge Sarah Netburn a rejeté la demande de la SEC de protéger des documents sous privilège.

Les analystes pensent que le prix du XRP est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 $ alors que Ripple se rapproche d’une victoire contre la SEC.

Le géant du paiement Ripple est plus proche d’une victoire dans l’affaire SEC contre Ripple, la juge Sarah Netburn rejetant la demande de la SEC de garder certains documents confidentiels. Les avocats de Ripple ont accès au discours de l’ancien directeur de la SEC, William Hinman, et le document n’est plus classé comme confidentiel.

Ripple Labs plus proche de la victoire dans le procès en cours

Dans le procès SEC contre Ripple, le géant des paiements Ripple est plus proche de la victoire dans l’affaire, la juge présidente Sarah Netburn ayant rejeté la requête de la SEC visant à examiner des documents importants pour l’accusation.

Les partisans pensent qu’il s’agit d’une victoire pour Ripple Labs, car le discours de l’ancien directeur de la SEC, William Hinman, sur Bitcoin et Ethereum n’est plus privilégié. Le document est recevable devant les tribunaux, rapprochant Ripple de sa victoire.

La décision de la juge Sarah Netburn de rejeter la demande du régulateur de protéger les documents sous privilège offre à Ripple une plus grande probabilité de gagner. La SEC ne s’était auparavant pas opposée à l’admission de documents; cependant, le régulateur a protégé le discours et a déclaré qu’il s’agissait des opinions personnelles de Hinman et non des politiques de la SEC.

La juge Netburn a été citée dans sa décision,

La SEC cherche à gagner sur les deux tableaux, mais le discours était soit destiné à refléter la politique de l’agence, soit il ne l’était pas. Après avoir insisté sur le fait qu’elle reflétait les vues personnelles de Hinman, la SEC ne peut maintenant rejeter sa propre position.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du XRP et considèrent le point de contrôle du volume de 2022 à environ 0,77 comme la clé du prochain mouvement de l’altcoin. Le point de contrôle du volume est un niveau où le montant le plus élevé d’un actif a changé de mains et est associé à une propension plus élevée à fournir un support et une résistance. La récente cassure en dessous de ce niveau signifie maintenant que le XRP a pris un ton baissier, bien que les analystes restent optimistes.

Les analystes considèrent le point de contrôle du volume comme un niveau clé pour le prix Ripple, une cassure au-dessus permettant d’atteindre un objectif de hausse pour l’altcoin à 0,91 $, car il collecte des liquidités. Cela serait suivi par la prochaine cible plus élevée à 1,01 $.