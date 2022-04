Une ville argentine va investir dans l’extraction de crypto pour lutter contre l’inflation et moderniser ses infrastructures | Cryptomonnaie

La ville de Sorradino, dans la province argentine de Santa Fe, pourrait commencer à exploiter la cryptomonnaie dans le but de collecter les fonds nécessaires à la modernisation de son infrastructure ferroviaire. Son maire ne voit aucun risque à exploiter les monnaies numériques qui peuvent être vendues immédiatement.

Comme l’ont rapporté les médias locaux dimanche, la ville de 6000 habitants a déjà acheté six cartes graphiques et achètera prochainement une plate-forme minière. Selon le maire de Sorradino, Juan Pio Drovetta, l’initiative d’extraction de crypto-monnaies a été soutenue par la communauté locale.

Comme de nombreuses autres villes rurales d’Argentine, Sorradino a été durement touchée par la pandémie de COVID-19 et l’inflation qui en a résulté, et a du mal à payer pour une mise à niveau de son infrastructure ferroviaire qui a été remise en service pour la première fois en 33 ans l’année dernière. La mise à niveau visera également les dépenses ferroviaires reliant Sorradino aux villes clés à proximité.

Drovetta a estimé que le revenu mensuel que générerait l’exploitation minière potentielle de la ville serait de l’ordre de plusieurs centaines de dollars américains. Le maire n’a pas précisé quelles pièces seront extraites à Sorradino. Dans ses commentaires concernant les risques possibles de volatilité des prix des crypto-actifs, il a souligné que même si aucun achat direct de crypto n’est prévu, le minage reste une option d’investissement sûre :

Nous n’achetons pas de crypto-monnaies et cherchons à réaliser un profit sur un mouvement spéculatif par lequel nous [either] gagner [or lose]. Ce que nous allons faire, c’est générer des crypto-monnaies, donc nous gagnerons toujours.