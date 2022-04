Niveaux de prix du Bitcoin à surveiller alors que Terra achète 2,5K BTC pour égaler presque Tesla | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) maintient les traders sur le bord de leur siège cette semaine alors que les niveaux de support sont sur le point de se casser.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les commerçants alignent des objectifs inférieurs à 40 000 $

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les lignes dans le sable en dessous de 40 000 $ restent à peine intactes après plusieurs nouveaux tests.

La barre des 40 000 $ a fait des heures supplémentaires ces derniers jours alors que la tendance baissière macro-alimentée de Bitcoin continue de se produire. S’alignant sur les valeurs technologiques, le BTC/USD a effacé la quasi-totalité de ses gains de la seconde quinzaine de mars.

Maintenant, le corridor de 30 000 $ à 40 000 $ est à nouveau apparu comme un objectif à court terme et pourrait voir Bitcoin rejouer son comportement à partir du premier trimestre de cette année.

Les niveaux de support d’intérêt incluent celui de la poussée à la hausse du mois dernier, 39 600 $, que les traders parviennent à peine à défendre malgré plusieurs passages à la baisse.

En dessous, les zones d’achat de baleines pourraient servir de filet de sécurité, a noté mardi la ressource de surveillance en chaîne Whalemap.

Pendant ce temps, le commerçant populaire Crypto Ed envisage 38 600 $ comme zone de rebond à court terme, soulignant le consensus mitigé sur la distance à laquelle Bitcoin pourrait tomber.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, Arthur Hayes, ancien PDG de la plateforme de produits dérivés BitMEX, s’attend à ce que la plus grande crypto-monnaie se négocie à 30 000 $ en juin.

Sur des périodes plus longues, l’analyste Kevin Svenson a entre-temps considéré la moyenne mobile simple (SMA) de 600 jours comme une ligne de support clé en train d’être retestée dans ce qui pourrait être un événement important.

« BTC n’a pas fermé une bougie quotidienne en dessous de 600d/SMA depuis le crash du COVID-19 », a-t-il noté.

« Le 600d/SMA est également le principal support de cette gamme depuis la mi-janvier. 39 250 $, c’est là où se trouve 600d/SMA pour le moment.

Graphique BTC/USD avec SMA sur 600 jours. Source : Kevin Svenson/Twitter

Terra continue d’acheter mais perd 96 millions de dollars

Pour le plus récent gros acheteur de Bitcoin sur le bloc, cependant, c’est comme d’habitude.

Les données de son portefeuille confirment que la Luna Foundation Guard (LFG), l’organisation à but non lucratif attachée au protocole Blockchain Terra, a ajouté mercredi 2 500 BTC supplémentaires (100,4 millions de dollars) à ses réserves.

Cela signifie que Terra possède désormais 42 400 BTC (1,704 milliard de dollars), soit seulement 800 BTC de moins que l’allocation de trésorerie d’entreprise de Tesla.

Les achats ont jusqu’ici eu un prix. Après avoir réalisé près de 200 millions de dollars de bénéfices sur sa réserve, Terra est maintenant à près de 100 millions de dollars dans le rouge grâce à la dernière baisse des prix du Bitcoin.

Son portefeuille est le 18e plus grand du réseau Bitcoin et, comme l’a confirmé le co-fondateur de Terra, Do Kwon, son contenu devrait croître « à perpétuité » alors que l’entreprise cherche à soutenir l’offre croissante de son stablecoin TerraUSD (UST).

Données du portefeuille LFG (capture d’écran). Source : BitInfoCharts