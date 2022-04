Comment faire un gain rapide de 20% en échangeant le prix d’Algorand | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand montre une configuration triple bottom, suggérant un renversement de tendance.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 22 % à 0,89 $ par rapport à la position actuelle.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,68 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Algorand rebondit actuellement sur un niveau de support stable après la récente baisse. La tendance haussière d’ALGO est principalement due au modèle d’inversion du bas formé au cours des 50 derniers jours.

Le prix d’Algorand entame son mouvement

Le prix d’Algorand a créé un swing bas à 0,68 $ le 24 février et a augmenté de 30 % pour être rejeté par une barrière de résistance à 0,89 $. Depuis lors, ALGO est descendu en dessous de 0,68 $ le 13 mars et l’a retesté récemment le 11 avril.

Cette action des prix révèle une configuration triple bottom, qui est un modèle d’inversion du fond, favorisant un changement de tendance haussier. Depuis sa dernière étiquette le 11 avril, le prix d’Algorand a augmenté de 7 % et montre des signes de poursuite de la tendance haussière.

Le premier obstacle que les traders rencontreront est de 0,81 $ ; transformer cette barrière en un niveau de support ouvrira la voie au prix d’Algorand pour retester 0,89 $, portant le gain total à 22 %. Bien que ce niveau soit un bon endroit pour enregistrer des bénéfices, une augmentation de la pression d’achat pourrait propulser ALGO au prochain obstacle à 0,98 $.

Ce blocus est la seule chose qui empêche le prix d’Algorand de remonter à 1,2 $ et d’enregistrer un gain de 67 % par rapport à la position actuelle – 0,73 $.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Algorand, un pic soudain de la pression de vente qui pousse ALGO à produire un chandelier quotidien proche en dessous de 0,68 $ créera un creux plus bas. De plus, cette évolution faussera les chances en faveur des baissiers et invalidera la thèse haussière.