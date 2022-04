Le prix du Shiba Inu cible 0,000037 $ alors que l’enchère pour ‘SHIB: The Metaverse’ est mise en ligne | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu pourrait doubler car il semble avoir commencé une nouvelle course haussière.

Les enchères pour ‘SHIB: The Metaverse’ ont été mises en ligne à un moment décisif pour les détenteurs de jetons.

Les données en chaîne montrent une accumulation significative de SHIB par certaines des plus grandes baleines Ethereum.

Le prix du Shiba Inu a grimpé de près de 40 % peu de temps après que Robinhood a annoncé qu’il ajouterait un support pour la pièce meme. Les fondamentaux sont devenus encore plus haussiers maintenant que l’événement d’offre pour ‘SHIB: The Metaverse’ est en direct. Les analystes techniques s’attendent à ce que les prix continuent d’augmenter à mesure que la spéculation monte.

Le prix du Shiba Inu affiche des gains massifs sur des fondamentaux solides

Le prix du Shiba Inu a connu un rallye massif, affichant des rendements à deux chiffres du jour au lendemain. Les partisans ont identifié quatre raisons principales à l’évolution impressionnante des prix, notamment la cotation tant attendue de SHIB sur l’échange sans commission Robinhood, l’accumulation des grandes adresses de portefeuille d’Ethereum, la réduction de l’offre en circulation et le lancement de « SHIB: The Metaverse ».

Les développeurs ont débloqué un total de 36 431 parcelles de terrain au cours de la phase d’introduction de SHIB : The Metaverse. L’accès anticipé à l’événement de candidature a également été mis en ligne, et les détenteurs de LEASH et SHIBOSHI peuvent déjà commencer à soumissionner pour les parcelles de terrain.

Le lancement de SHIB : The Metaverse était un événement très attendu pour les détenteurs de Shiba Inu, car il pourrait favoriser l’adoption et l’utilité de l’écosystème SHIB.

Fait intéressant, le nombre de jetons SHIB en circulation continue de diminuer chaque jour après la mise en œuvre d’un mécanisme de gravure, qui semble entraîner une pénurie sur les bourses à mesure que la demande augmente.

Plusieurs burn parties ont été organisées pour retirer 4,4 milliards de jetons SHIB de la circulation. Les grands investisseurs de portefeuille ont continuellement ajouté plus de Shiba Inu à leurs avoirs au cours des récentes baisses, en particulier au cours des deux dernières semaines. Deux baleines Ethereum, identifiées comme « Light » et « BomBur », ont ajouté 8,95 millions de dollars de Shiba Inu à leurs avoirs.

Ces événements clés ont eu un impact significatif sur le prix du Shiba Inu, entre autres facteurs.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait continuer à grimper si Bitcoin reste haussier, étant donné la forte corrélation entre les deux actifs. SHIB tente d’établir un support au niveau de 0,0000271 $ pour faire place à une cassure à 0,000037 $. La pièce meme travaille sur un modèle à double fond Adam & Eve qui pourrait pousser son prix encore plus haut à court terme.