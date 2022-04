Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les Altcoins ont une fenêtre pour exploser alors que la grande crypto se stabilise | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin doit former une base avant de tenter un rallye à 50 000 $.

Le prix d’Ethereum montre de la force car il rebondit sur le cluster de support à environ 3 000 $.

Le prix de l’ondulation se redresse après avoir marqué la zone d’achat de 0,62 $ à 0,68 $, suggérant un passage à 1 $.

Le prix du Bitcoin montre un schéma de consolidation, ce qui indique qu’une reprise est en cours. Ethereum et Ripple affichent tous deux des perspectives optimistes qui indiquent des gains dans les prochains jours.

Le prix du Bitcoin doit se stabiliser avant de monter

Le prix du bitcoin a établi trois hauts et deux bas plus élevés depuis le 13 janvier. La connexion de ces points de bascule à l’aide de lignes de tendance donne un canal parallèle ascendant. La dernière baisse rebondit actuellement sur la moyenne mobile de 200 sur trois jours à 39 507 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce nouveau test entraîne une tendance haussière qui pousse BTC à marquer l’ouverture annuelle à 46 198 $ et si l’élan haussier persiste, le niveau psychologique de 50 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une ventilation du niveau de support de 34 752 $ invalidera la thèse haussière et ouvrira la voie à un crash à 30 000 $.

Le prix Ethereum redémarre sa tendance haussière

Le prix Ethereum s’est stabilisé au-dessus du cluster de support qui s’étend de 2 800 $ à 3 000 $. Cette zone contient une zone de demande et un croisement haussier des moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 et 100 jours.

ETH rebondit déjà sur ce cluster et vise le SMA de 200 jours à 3 492 $ et le nœud à faible volume à 3 703 $. Mais dans un cas très haussier, le prix Ethereum pourrait atteindre le prochain nœud à volume élevé à 4 040 $. Les nœuds à volume élevé sont des niveaux où de nombreux achats et ventes ont eu lieu dans le passé et, par conséquent, fournissent un support et une résistance.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Un passage rapide en dessous de la limite inférieure de la confluence de support à 2 820 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, ETH pourrait retester le prochain nœud à volume élevé présent à la baisse à 2 584 $.

Le prix d’ondulation montre des signes de vie

Le prix Ripple a subi les séquelles du crash du Bitcoin comme de nombreux altcoins. Cependant, la baisse a été une bénédiction déguisée car elle a permis au jeton de remise d’entrer dans la zone d’achat, passant de 0,62 $ à 0,68 $.

Un rebond sur cette zone est susceptible de déclencher une montée en puissance qui pousse le prix du XRP à retester le point de contrôle du volume de 2022 à 0,77 $. Renverser cet obstacle pour prendre pied permettra aux traders de suivre une tendance à la hausse et de revoir la fourchette haute à 0,91 $.

L’objectif ultime pour le prix Ripple, cependant, est le niveau psychologique de 1 $, qui pourra être obtenu après un retournement réussi du blocus de 0,91 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple brise le niveau de support de 0,601 $ et produit un plus bas plus bas, la thèse haussière sera invalidée. Dans cette situation, XRP pourrait tomber à 0,548 $.