Bitcoin est le canard boiteux du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le BTC a baissé de 0,8 % mardi, terminant la journée à près de 39 500 $. Mercredi matin, le prix s’est stabilisé autour du niveau de 40 000 $, affichant une légère augmentation de 0,4 % au cours des dernières 24 heures. Ethereum a ajouté 1,8 % au cours de la même période. Les autres principaux altcoins du top 10 affichent une croissance comprise entre 0,9 % (Avalanche) et 3,7 % (Binance Coin). Le Shiba Inu Token (SHIB) a également bondi de 15%, devenant le leader de la croissance dans le TOP-100.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a augmenté de 1,5 % par jour pour atteindre 1,87 billion de dollars. L’indice Bitcoin Dominance a chuté de 0,4 % à 40,7 % grâce à un rebond plus marqué des altcoins.

Les tentatives du marché de la cryptomonnaie pour se stabiliser après le ralentissement ont entraîné un renforcement de l’indice de peur et de cupidité. Il a ajouté 5 points à 25 mercredi matin et est resté dans un état de « peur extrême ».

Bitcoin reste le canard boiteux du marché de la cryptomonnaie en raison de la baisse des prix qui prévaut dans les secteurs financiers traditionnels. BTC a tenté de corriger à la hausse mardi après une forte baisse la veille. Selon CoinShares, les investisseurs institutionnels ont retiré 134 millions de dollars des fonds cryptomonnaies la semaine dernière, le plus en 13 semaines.

De plus, il est encore difficile de trouver confirmation de l’hypothèse selon laquelle les crypto-monnaies sont une couverture contre l’inflation. Les dernières données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis ont montré une hausse de 8,5 % des prix aux États-Unis. Dans le même temps, la capitalisation du marché de la crypto en dollars a diminué de 13%, réduisant le pouvoir d’achat du capital initial de plus de 20%. Parlant de l’Allemagne, par exemple, avec sa hausse des prix de 7,6 % par an, il faudrait également ajouter à l’équation une dépréciation de 8 % de l’euro par rapport au dollar, ce qui augmentera encore les pertes. Les investissements en or, en revanche, donnent une croissance réelle (corrigée de l’inflation) de 8%, et en euros – plus du double.

Dans le même temps, l’approche institutionnelle pointe toujours vers l’attractivité des crypto-monnaies. Bank of America estime que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pourraient surperformer les obligations et les actions face à une éventuelle récession économique mondiale.

L’agence d’investissement Morningstar estime que les crypto-monnaies n’ont pas d’égal en termes de revenus parmi les actifs, bien qu’elles aient une volatilité trop élevée. Cela ressemble à la question des nouveaux actifs que le marché boursier américain a connue il y a environ cent ans. Au début du nouveau siècle: c’était le secteur des entreprises de haute technologie, et c’est maintenant au tour des crypto-monnaies.