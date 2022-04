Voici pourquoi le prix MATIC est dû pour un rallye de 20% | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a collecté des liquidités en dessous des plus bas du 15 mars, suggérant une fin potentielle de la baisse.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’une base se forme entre 1,24 $ et 1,33 $ avant une ascension de 20 % à 1,69 $.

Une clôture en chandelier de six heures en dessous de 1,24 $ invalidera la thèse haussière de Polygon.

Le prix MATIC est à un endroit où une possibilité de hausse est logique d’un point de vue technique. Les mesures en chaîne indiquent également qu’une tendance haussière à court terme semble probable dans les prochains jours pour Polygon.

Le prix MATIC doit choisir un camp

Le prix MATIC a augmenté de 36 % à partir de 1,24 $ entre le 24 février et le 2 mars pour atteindre un sommet à 1,69 $. Ce rallye a défini une gamme que Polygon traverse depuis le 2 mars et va probablement faire de même dans un avenir prévisible.

Après une brève déviation au-dessus du sommet de la fourchette fin mars et début avril, le prix MATIC s’est effondré d’environ 23 % pour balayer en dessous des creux égaux formés le 15 mars. Ce mouvement de prise de liquidité indique qu’une nouvelle baisse est peu probable.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix MATIC se consolide entre le support récemment formé à 1,32 $ et le point médian de la fourchette à 1,47 $. Cependant, dans certains cas, la baisse pourrait s’étendre, faisant grimper Polygon entre 1,32 $ et la fourchette basse à 1,24 $.

Quoi qu’il en soit, une cassure de cette consolidation est susceptible de propulser le prix MATIC pour retester la fourchette haute à 1,69 $.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

La valeur marchande sur 30 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV) soutient cette tendance à la hausse du prix MATIC. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté MATIC au cours de l’année ou du mois écoulé.

Sur la base de l’historique de six mois, les creux locaux se forment à environ -15 %. Considérant que le MVRV a déjà marqué ce niveau, une inversion est susceptible de se produire.

MATIC MVRV 30 jours

D’un autre côté, si le prix MATIC produit un chandelier de six heures près de 1,24 $, il invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, Polygon pourrait glisser plus bas pour trouver un niveau de support stable.