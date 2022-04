Les haussiers peuvent-ils garder l’initiative et maintenir la hausse dans le scénario à moyen terme ? | Cryptomonnaie

Les traders ont pris l’initiative car la plupart des pièces se négocient dans la zone verte.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) est la seule pièce en baisse parmi les 10 premières pièces, en baisse de 1,57%.

Graphique BTC/USD par TradingView

Sur le graphique journalier, Bitcoin (BTC) se négocie en dessous de la zone la plus liquide à 42 000 $. Tant que le taux ne peut pas revenir au-dessus, cela signifie que les baissiers sont plus puissants que les haussiers. Dans ce cas, on peut s’attendre à une nouvelle légère baisse dans la zone autour de 39 000 $ d’ici la fin de la semaine.

Bitcoin se négocie à 40 370 $ au moment de la presse.

ADA/USD

Le taux de Cardano (ADA) a augmenté de 2,12% depuis hier.

Graphique ADA/USD par Trading View

Malgré la hausse d’aujourd’hui, Cardano (ADA) se négocie de manière similaire à BTC car les traders ne pouvaient pas maintenir la hausse, le prix passant sous la barre vitale de 1 $. Ainsi, le volume des transactions d’achat reste faible, ce qui confirme la faiblesse des acheteurs.

Respectivement, le scénario le plus probable est le test du niveau de support local vert à 0,863 $ bientôt.

ADA se négocie à 0,96 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) a gagné plus que Cardano (ADA), avec une croissance de près de 3 %.

Graphique BNB/USD par TradingView

Binance Coin (BNB) est plus haussier que Cardano (ADA) sur le graphique journalier, car le taux a rebondi sur la barre des 400 $. Si les traders peuvent maintenir ce niveau jusqu’à la fin de la journée, il est possible de voir un retour à 460 $ dans les prochains jours.

BNB se négocie à 413 $ au moment de mettre sous presse.

LUNA/USD

LUNA a affiché une croissance inférieure à celle des autres pièces de la liste, n’augmentant que de 1,83 %.

Graphique LUNA/USD par TradingView

LUNA se négocie dans un large canal entre le support à 70 $ et le niveau de résistance local à 100 $. Si les traders peuvent accumuler de l’énergie, on peut s’attendre à l’épreuve de cette marque vitale. Si cela se produit, la croissance peut se poursuivre jusqu’à 118 $.

LUNA se négocie à 85,42 $ au moment de mettre sous presse.

SOL/USD

Solana (SOL) est le plus gros gagnant aujourd’hui, avec une hausse de 4,88 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique SOL/USD par TradingView

SOL tente de casser le niveau à 106,36 $ contre le volume élevé des échanges. S’il parvient à le faire d’ici la fin de la journée, la hausse pourrait conduire le prix de l’altcoin dans la zone de 120 à 150 dollars jusqu’à la fin du mois.

SOL se négocie à 106,24 $ au moment de la presse.