Pantera fermera Blockchain Fund peu de temps après avoir levé 1,3 milliard de dollars – le double de l’objectif | Cryptomonnaie

Le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, s’attend à ce que le fonds blockchain de 1,3 milliard de dollars soit clôturé au cours des «trois ou quatre prochaines semaines» une fois que la diligence raisonnable des grandes institutions aura été terminée.

Le géant des fonds spéculatifs crypto Pantera Capital devrait fermer le mois prochain un fonds blockchain soutenu par environ 1,3 milliard de dollars de capital.

Le Pantera Blockchain Fund a été annoncé en mai de l’année dernière, avec des plans pour lever 600 millions de dollars pour investir dans des jetons de démarrage, du capital-risque, des entreprises Web3 et des jetons à forte liquidité. Il a depuis largement dépassé cet objectif, la société ayant révélé le mois dernier que le fonds avait dépassé le milliard de dollars.

Le dernier chiffre de 1,3 milliard de dollars a été noté lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs le 12 avril concernant le nouveau fonds Pantera Select de 200 millions de dollars de la société, qui soutiendra les entreprises de cryptomonnaie en «phase de croissance» prêtes à générer des revenus, par opposition aux entreprises en phase de financement précoce recherchées. via le Blockchain Fund.

Bien qu’une date de clôture spécifique pour le fonds n’ait pas été précisée, le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, a suggéré que cela pourrait être début mai :

Nous terminons le Blockchain Fund, je pense que ce sera environ 1,3 milliard de dollars et au cours des trois ou quatre prochaines semaines, et comme certaines des grandes institutions qui ont des processus de diligence raisonnable très détaillés se terminent, nous en aurons fini avec ce fonds .

À l’avenir, Morehead a également noté que la société se concentrera ensuite sur la clôture du Blockchain Fund II 2023, qui « sera essentiellement le même » que l’ancienne variante du fonds et cherchera à obtenir d’autres accords dans le « secteur privé à un stade précoce ». un espace symbolique et de nouvelles offres dans le premier espace de risque.

« Nous reviendrons avec un fonds de phase de croissance plus important et plus diversifié et probablement plus long, disons en 2024 », a ajouté Morehead.

Le Pantera Select Fund devrait également être clôturé début mai avec un capital d’environ 200 millions de dollars. La société a déclaré que le fonds sera utilisé pour soutenir et faire évoluer les entreprises qui sont déjà ouvertes aux affaires :

Le Fonds devrait investir dans environ 10 sociétés au cours des 18 prochains mois environ. Nous nous concentrerons principalement sur des entreprises plus matures et génératrices de revenus que nos investissements typiques en capital-risque d’amorçage et de série A.

Pantera a déclaré que le fonds investira dans des entreprises de plusieurs secteurs de la cryptomonnaie tels que l’infrastructure de la blockchain, les plates-formes de jetons non fongibles (NFT), les jeux Web3, le Metaverse, les échanges et la finance décentralisée (DeFi).

Dans le bulletin d’information de la société du 5 avril, le PDG de Pantera a également déclaré que les fonds seront « plus petits, plus ciblés et donc plus concentrés qu’un fonds de croissance typique », tout en soulignant son optimisme à l’idée d’avoir plusieurs accords déjà en place :

Pour la première fois en neuf ans, nous avons conclu simultanément trois transactions en phase de croissance très intéressantes. Cela nous a incités à offrir un fonds spécial pour aider les commanditaires à s’exposer à ces transactions en phase de croissance, plus sept à neuf autres dans lesquelles nous investirons au cours de la prochaine année.