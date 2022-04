Pas de bitcoin : Mozilla n’acceptera que les dons de crypto Proof of Stake | Cryptomonnaie

La société a décidé de recommencer à accepter la crypto PoS après qu’un tollé contre Bitcoin l’ait forcée à suspendre ces dons plus tôt cette année.

La société à l’origine du navigateur Internet Firefox, Mozilla, tente d’apaiser sa communauté soucieuse de l’environnement en n’acceptant que les dons cryptomonnaies Proof-of-Stake (PoS).

La société a initialement interrompu tous les dons de crypto en janvier, mais les a maintenant rouverts après une période d’examen pour évaluer les sentiments de la communauté et mener des recherches sur l’utilisation de l’énergie crypto.

Une mise à jour de notre politique sur l’acceptation des dons de crypto-monnaie. Nous nous sommes trompés, nous vous avons entendu et nous avons évolué. https://t.co/0bSThVJsCC —Mozilla (@mozilla) 7 avril 2022

Les blockchains PoS consomment moins de 1% d’électricité en plus que Bitcoin, bien qu’elles varient entre elles en termes d’efficacité, comme l’a démontré un rapport de février.

Mozilla a annoncé dans un blog qu’après un examen, il modifiait ses politiques de dons pour se conformer à ses « engagements climatiques ». Il a déclaré que: « Mozilla n’acceptera plus les crypto-monnaies » Proof-of-Work « , qui consomment plus d’énergie.

Les crypto-monnaies Proof-of-Work peuvent augmenter considérablement nos GES [greenhouse gas] empreinte en raison de leur nature énergivore.

La société a également déclaré que cette décision avait été prise sur la base de ses engagements climatiques auto-imposés de janvier 2021, qui visent à « réduire considérablement notre empreinte de gaz à effet de serre d’année en année » jusqu’à ce qu’elle devienne neutre en carbone.

La décision de Mozilla de ne pas accepter les dons de preuve de travail garantit que nos activités de collecte de fonds restent alignées sur notre engagement en matière d’émissions.

En rejetant toutes les cryptos non-PoS, Mozilla bloque à la fois Bitcoin (BTC), la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, et Ether (ETH) – au moins jusqu’à ce que la fusion se produise dans les mois à venir et que la blockchain adopte PoS.

Mozilla a déclaré qu’elle publierait une liste des crypto-monnaies acceptées d’ici la fin du deuxième trimestre 2022. Certaines pièces natives des chaînes PoS les plus populaires incluent BNB Chain (BNB), Solana (SOL) et Avalanche (AVAX).

Parmi les détracteurs les plus vocaux de la nouvelle politique de dons cryptomonnaies de Mozilla se trouvait le propre fondateur de Mozilla, Jamie Zawinski. Il a tweeté le 4 janvier que ceux de Mozilla qui sont complices de l’acceptation de Bitcoin « devraient avoir honte » de s’associer aux « escrocs de ponzi qui incinèrent la planète ». Zawinski a cessé de travailler chez Mozilla en 1999.

Le directeur de la stratégie numérique de la société d’investissement américaine VanEck Gabor Gurbacs a vivement critiqué la décision de Mozilla de bloquer les dons de Bitcoin. Dans un tweet du 12 avril, il a qualifié cette décision de « malavisée et de signalisation de vertu dans la nature », ajoutant que « Bitcoin est l’une des industries les plus vertes qui existent ».

Alors que Bitcoin consomme annuellement environ 204,5 térawattheures (TWh) d’énergie selon les données des chercheurs en blockchain de Digiconomist, l’effet réel sur le climat est beaucoup plus contesté. Les partisans contestent que les mineurs qui sécurisent le réseau contribuent à renforcer les réseaux énergétiques et à améliorer l’efficacité carbone tandis que les opérations elles-mêmes se tournent de plus en plus vers les énergies renouvelables.

Comme l’a rapporté Cointelegraph le mois dernier, des centres de données flexibles peuvent être utilisés pour l’extraction de Bitcoin. Les centres de données flexibles peuvent basculer entre l’énergie verte auto-générée et puiser dans le réseau public pour réduire l’impact environnemental global et le stress sur le réseau électrique public.

La société de stockage de crypto Blockstream et la société de développement Bitcoin de Jack Dorsey, Block Inc, ont annoncé le 8 avril qu’elles travailleraient avec Tesla d’Elon Musk pour construire une installation minière BTC à énergie solaire au Texas, le nouveau foyer des opérations minières d’énergie propre.