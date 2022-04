First Mover Asia : Recycler les mauvais acteurs en crypto ; Bitcoin détient moins de 40 000 $ | Cryptomonnaie

Alors que les commerçants spéculent sur l’impact économique possible des blocages liés aux coronavirus en Chine, les investisseurs aux États-Unis parient sur la question de savoir si l’inflation pourrait approcher d’un pic.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Le prix du bitcoin s’est stabilisé mardi – contrairement aux actions américaines – après que l’indice américain des prix à la consommation a atteint 8,5 % en mars, portant le taux d’inflation clé à un nouveau plus haut de quatre décennies.

Insights: Il n’est pas rare que les mauvais acteurs perçus dans la cryptomonnaie soient bannis, pour réapparaître plus tard dans un rôle différent, rapporte Sam Reynolds de CoinDesk.

Avis du technicien : La pression à la vente pourrait s’estomper au cours des prochains jours.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 39 651 $ + 0,5 %

Éther (ETH) : 3 008 $ + 1,2 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL +2,3% L’informatique Polygone MATIQUE +1,4% Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO +0,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Pois POINT −0,8 % Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB −0,7 % Monnaie Ethereum classique ETC −0,7 % Plate-forme de contrat intelligente

La diapositive de Bitcoin s’arrête après une pause en dessous de 40 000 $

Bitcoin (BTC), la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, se maintient alors que les prix du pétrole remontent au-dessus de 100 dollars le baril, ravivant les inquiétudes inflationnistes des investisseurs traditionnels.

L’action commerciale américaine de mardi a commencé avec le rapport mensuel de l’indice des prix à la consommation américain montrant que l’inflation s’est accélérée à 8,5 % en mars, un nouveau plus haut en quatre décennies. Le point de données a apaisé les craintes des analystes selon lesquelles les prix pourraient devenir incontrôlables et les actions ont augmenté ; certains économistes ont déclaré que l’inflation pourrait approcher d’un pic. Plus tard dans la séance, la hausse des prix du pétrole a semblé ébranler l’optimisme et les actions ont terminé la journée en baisse.

Mais au moment de mettre sous presse, le bitcoin était en légère hausse, changeant de mains autour de 39 600 $.

La force était surprenante car le bitcoin était en baisse depuis deux jours consécutifs, plongeant en dessous de 40 000 $ plus tôt dans la semaine pour la première fois depuis la mi-mars. Le bitcoin est considéré par certains investisseurs comme une protection contre l’inflation, mais ces derniers temps, les mouvements de prix de la crypto-monnaie vieille de 13 ans ont été de plus en plus corrélés avec les actions américaines.

« Une grande quantité d’argent institutionnel qui est devenu des investisseurs en crypto a fait ses débuts en 2021, et ils ont acheté du bitcoin entre 30 000 et 40 000 dollars, ce qui pourrait suggérer qu’ils voudront peut-être acheter cette baisse s’ils croient toujours aux perspectives à long terme », Edward Moya, analyste principal pour la société de courtage de devises Oanda, a écrit mardi dans un e-mail.

L’analyste des marchés de CoinDesk, Damanick Dantes, a noté dans la colonne Market Wrap de mardi que le marché du bitcoin semble étonnamment calme pour le moment, compte tenu de la chute des prix plus tôt dans la semaine.

Même ainsi, les commerçants cherchaient des nouvelles de Shanghai, où une augmentation des cas de Covid-19 a conduit à des blocages – et spéculaient sur ce que pourrait être l’impact économique potentiel.

Un grand gagnant sur les marchés de la cryptomonnaie mardi était SHIB, le jeton de mème sur le thème de Shiba Inu inspiré du dogecoin (DOGE). Le prix du SHIB a bondi après que la plateforme de trading Robinhood a répertorié l’actif – des mois après que des spéculations ont fait surface selon lesquelles une telle décision était en vue.

Marchés

S&P 500 : 4 397 -0,3 %

DJIA : 34 220 -0,3 %

Nasdaq : 13 371 -0,3 %

Or : 1 970 $, 1,1 %

Connaissances

Le désordre Neso de Gem.xyz n’est pas encore un argument pour doxxer DeFi

Le marché des jetons non fongibles (NFT) Gem.xyz a dû évincer sans ménagement un développeur crédité en tant que co-fondateur en raison d’allégations qui ont émergé concernant des comportements inappropriés et des irrégularités sexuelles passées.

Neso, la personne au centre de la controverse, a disparu de la liste de l’équipe. L’équipe Gem.xyz soutient qu’il était un développeur anonyme, pas un actionnaire, et il n’y a pas encore de preuve qui résisterait à l’examen du tribunal pour suggérer qu’il est quelqu’un d’autre.

Quel que soit le travail que la personne derrière « Neso » a fait pour bâtir la réputation et le respect derrière le nom, il a maintenant disparu. Neso pourrait revenir sous un nouveau pseudonyme pour essayer de reconstruire et de recommencer. Peut-être que Neso n’était que cela – un nouveau départ après qu’une identité antérieure a dû être abandonnée.

Bien que nous ne sachions pas qui est Neso dans la vraie vie, les mesures correctives ont toujours fonctionné. Ils étaient toujours découverts et évincés de l’équipe, leur nom étant désormais étiqueté comme persona non grata.

Bien que les mauvais acteurs puissent changer leur nom de web, ils semblent toujours être découverts. Michael Patryn, un escroc en série qui était co-fondateur de l’échec de l’échange crypto canadien QuadrigaCX, a été identifié comme Sifu, en raison du travail de diligence raisonnable d’Anon. Les mesures correctives ont fonctionné, bien que le fondateur de Wonderland, Daniele Sestagalli, affirme qu’en tant que Sifu, Patryn n’avait rien fait de mal.

Si Neso réapparaît, il sera découvert et quel que soit le projet auquel il est associé, il devra se donner la peine de se distancier de lui.

Comme Neso et Sifu, Mark Karpeles de Mt. Gox veut un nouveau départ, dans son cas avec UnGox, une agence de notation pour la crypto. Karpeles – qui est contre la culture DeFi des pseudonymes d’anonymat – soutient qu’il est l’homme de la situation parce que tout ce qui aurait pu arriver dans le monde de la cryptomonnaie lui est arrivé.

Mais Karpeles se heurte à une légion de critiques. « Imaginez faire confiance à Mt. Gox’s Karpeles avec n’importe quoi, en particulier avec les cotes crypto » est le consensus sur Crypto Twitter.

Ironiquement, si Karpeles choisissait de démarrer la nouvelle entreprise sous un pseudonyme, il pourrait laisser ses antécédents faire le travail. Pas son nom. Il se peut que Karpeles soit le gars pour évaluer les projets de cryptomonnaie, mais avec un nom comme le sien, sa nouvelle entreprise a déjà été condamnée par le tribunal de l’opinion publique.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre les niveaux de support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) est revenu au-dessus de 40 000 $ mardi alors que les acheteurs réagissaient aux signaux de survente à court terme. La crypto-monnaie pourrait faire face à des fluctuations de prix supplémentaires dans sa fourchette de deux mois comprise entre un support de 37 500 $ et une résistance de 47 000 $.

Le BTC a baissé d’environ 12 % au cours de la semaine dernière, bien que les indicateurs techniques suggèrent que le recul pourrait se stabiliser au cours des prochains jours.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est proche des niveaux de survente, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs avant la journée de négociation en Asie. De plus, les signaux de momentum positifs sur le graphique hebdomadaire suggèrent que les reculs resteront brefs ce mois-ci.

Une résistance plus forte est observée à 50 966 $, ce qui pourrait limiter une hausse des prix.

Événements importants

8h30. HKT/SGT (12h30 UTC) : confiance des consommateurs Australie Westpac (avril)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande sur les taux d’intérêt et déclaration qui l’accompagne.

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : balance commerciale chinoise CNY/USD (février)