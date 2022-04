Le prix de Cardano pourrait grimper de 50 % à 1,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano arrive sur le territoire des acheteurs sur le graphique à 3 jours.

Le prix ADA forme une tendance haussière en forme de tasse et de poignée.

Une invalidation pour le récit haussier sera une cassure en dessous de 0,79 $.

Le prix de Cardano pourrait remonter vers 1,40 $ alors que l’action des prix affiche des signaux haussiers précoces. Les commerçants doivent analyser soigneusement les détails techniques avant de placer une entrée.

L’action des prix de Cardano est optimiste

Le prix de Cardano a été un atout numérique agréable parmi les commerçants, car le prix a suivi les schémas de négociation conventionnels. La thèse haussière du mois dernier prévoyait une course haussière de 25 % pour le prix Cardano sur la base des données techniques. Il semble qu’une fractale du même modèle soit de retour sur le graphique avec deux fois plus de puissance.

Le prix Cardano pourrait remonter de 50% sur la base du modèle haussier affiché de la tasse et de la poignée. Le rallye potentiel pourrait atteindre la zone de 1,40 $. L’indice de force relative entre également en territoire d’acheteurs. Ainsi, les commerçants doivent absolument surveiller de près ADA.

Graphique ADA/USD sur 3 jours

L’action des prix de Cardano pourrait tromper les commerçants, il est donc préférable de conserver un point d’invalidation. Le swing bas actuel à 0,70 est la zone d’invalidation la plus sûre à conserver tout en augmentant simultanément le prix de l’ADA. Les traders devraient permettre à plus de preuves sur le graphique à 3 jours de se dérouler avant de rechercher un stop loss plus serré.