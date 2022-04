Shiba Inu prix pompes et décharges après l’inscription de Robinhood; voici où SHIB ira ensuite | Cryptomonnaie

Shiba Inu évalue les sorts de comportement erratique pour une formation de triangle liée à la plage.

Le volume des prix SHIB est encore maigre et peu convaincant.

L’invalidation de la zone de non-échange est une cassure en dessous de 0,000002125 $.

Le prix du Shiba Inu trompe les commerçants des deux côtés au milieu de la cotation de Robinhood. Le prix SHIB est susceptible de connaître une action de prix saccadée dans la fourchette dans les semaines à venir.

Le prix Shiba Inu continuera à jouer à des jeux saccadés

Le comportement erratique des prix de Shiba Inu après la cotation de Robinhood a forcé les analystes à revoir leurs perspectives sur la pièce meme populaire. Le prix SHIB a invalidé le décompte haussier de la semaine dernière aujourd’hui en marquant des creux à 0,0002262 $ avant de remonter de 30 % pour accrocher la liquidité dans les niveaux supérieurs à 0,00002740 $. Un tel comportement volatil avec un manque de modèles de graphiques distinctifs met en jeu une plage à long terme.

D’un point de vue macro, le prix du Shiba Inu est dans une consolidation à long terme après la hausse massive de 1 000 % en 2021. Les fluctuations de prix volatiles pourraient être une tentative des teneurs de marché d’inciter les commerçants à ouvrir une position sur l’actif numérique. Cependant, le profil de volume n’a pas suffisamment de preuves pour projeter un biais directionnel. L’indice de force relative affiche également un manque de confluence pour la tendance dans les deux sens.

Les traders doivent attendre plus de preuves des graphiques sur 2 jours et hebdomadaires pour indiquer quand la vague B du triangle en formation est terminée. Étant donné que les ondes C dans les triangles sont généralement complexes et prennent du temps, les analystes ont estimé que le prix du SHIB était limité et défavorable jusqu’à nouvel ordre.

Graphique SHIB/USDT sur 2 jours

L’invalidation de la zone de non-échange sera une bougie engloutissante baissière clôturant sous 0,00002125 $. Si cela devait se produire, les analystes chercheraient à vendre le prix du Shiba Inu à 0,00001250 $, ce qui entraînerait une baisse de 60 % par rapport au prix actuel.