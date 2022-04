Le prix du XRP a des nuances haussières malgré le crash à l’échelle du marché | Cryptomonnaie

Le prix XRP arrive sur le territoire des acheteurs sur le graphique de 2 jours.

Le prix XRP ressemble à une diagonale finale.

L’invalidation de la configuration haussière sera une clôture en dessous de 0,62 $.

Le prix du XRP est en baisse avec le reste du marché de la cryptomonnaie. Cependant, il y a quelques raisons de croire à un rebond à ces niveaux.

Le prix du XRP finira par toucher le fond

Le prix du XRP se négocie actuellement à 0,70 $, se situant exactement là où les analystes prévoyaient qu’il tomberait le 4 avril. Maintenant que le prix XRP a validé la thèse baissière, les traders doivent garder les yeux sur le jeton de remise numérique pour les premiers signes d’un creux.

Le prix d’ondulation a ajouté une confluence haussière basée sur l’indice de force relative, car il tombe actuellement dans le territoire des acheteurs idéaux. La configuration commerciale haussière la plus sûre consistera à placer un arrêt d’achat au niveau de consolidation précédent à 0,78 $ avec un stop loss au plus bas, à la recherche d’un rebond significatif de 30 % à 0,93 $ pour commencer pour le prix XRP dans les semaines à venir.

Les traders plus risqués pourraient rechercher des signaux d’achat aux niveaux actuels comme des marteaux et des bougies engloutissantes haussières et, s’ils se produisent, placer un stop loss sous 0,62 $.

Graphique XRP/USDT sur 8 heures

L’invalidation de la possibilité de tendance haussière est actuellement de 0,62 $. Si les baissiers peuvent franchir ce niveau, le rallye de contre-tendance prendra beaucoup plus de temps à commencer. Le prix du XRP pourrait tomber à 0,60 $ et 0,56 $, entraînant une baisse de 20 % par rapport au prix actuel du XRP.