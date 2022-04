Analyse technique : Le prix ETH/USD va-t-il inverser son recul ? | Cryptomonnaie

Résumé de l’analyse technique Ethereum/USD

Stop de vente : inférieur à 3005,02.

Stop Loss : Au-dessus de 3060,65.

Indicateur Signal IRS Neutre MACD Acheter MA(200) Vendre Fractales Vendre SAR parabolique Acheter Capitalisation/Répartition Vendre

Analyse graphique Ethereum/USD

L’analyse technique ETHUSD du graphique des prix sur une période d’une heure montre que l’ETHUSD : H1 recule sous la moyenne mobile sur 200 périodes MA (200) après plusieurs tests de la ligne de résistance. Nous pensons que la dynamique baissière se poursuivra après les cassures de prix sous 3005,02. Un niveau inférieur peut être utilisé comme point d’entrée pour passer un ordre de vente en attente. Le stop loss peut être placé au-dessus de 3060,65. Après avoir passé la commande, le stop loss doit être déplacé vers le prochain indicateur fractal élevé, en suivant les signaux paraboliques. Ainsi, nous modifions le ratio profits/pertes attendu au seuil de rentabilité. Si le prix atteint le niveau du stop loss sans atteindre l’ordre, nous recommandons d’annuler l’ordre : le marché a subi des changements internes qui n’ont pas été pris en compte.

Analyse fondamentale de la crypto – Ethereum/USD

Les développeurs d’Ethereum ont testé une mise à niveau du réseau qui s’est bien déroulée. Le prix ETHUSD va-t-il inverser son recul ?

Lundi, les développeurs d’Ethereum ont commencé un test pour une mise à niveau qui réduirait considérablement la quantité d’énergie utilisée par la blockchain et la rendrait écologique. Le test était une préparation pour ce qu’on appelle la «fusion», qui vise à changer radicalement la façon dont les transactions sont validées sur la blockchain. Ethereum s’appuie actuellement sur la preuve de travail, ce qui oblige les crypto-mineurs à effectuer des calculs complexes pour valider les transactions. Ce procédé consomme énormément de puissance informatique et est souvent décrié en raison de son impact environnemental. Sous preuve de mise, les utilisateurs pourraient valider les transactions en fonction du nombre de pièces qu’ils contribuent ou mettent en jeu sur le réseau. En échange du jalonnement de plus de pièces, les utilisateurs auront une plus grande probabilité d’être choisis pour valider les transactions sur le réseau et gagner une récompense. Après la véritable fusion, l’extraction de crypto d’Ethereum n’impliquerait pas une consommation d’énergie élevée et l’offre de nouvel Ether diminuerait probablement car moins de pièces devraient être émises. Et les investissements institutionnels dans le réseau Ethereum devraient augmenter. Un passage attendu à la validation de la preuve de participation est considéré comme haussier pour une crypto-monnaie. Cependant, la configuration actuelle est baissière pour ETHUSD.

