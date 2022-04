L’inflation américaine bondit à un nouveau sommet de 4 décennies de 8,5 % en mars | Cryptomonnaie

L’indice des prix à la consommation (IPC) du département américain du Travail, une mesure largement utilisée pour évaluer la hausse du coût de la vie, a augmenté plus rapidement que prévu en mars pour atteindre un sommet de quatre décennies de 8,5 %, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine poussant l’énergie et la nourriture. prix plus élevés.

L’IPC global, qui comprend les prix de tous les articles essentiels à la vie tels que la nourriture, le logement, la voiture, l’énergie, les produits de consommation, est désormais à son plus haut niveau depuis décembre 1981, a annoncé mardi le département du Travail. Les analystes et économistes avaient estimé un taux d’inflation de 8,4% en mars, selon la base de données FactSet.

L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité saisonnière des prix des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, ce qui était plus lent que les 0,5 % attendus par les analystes.

Le rapport CPI est suivi de près par les investisseurs en bitcoins, car la plus grande crypto-monnaie est considérée comme une couverture contre l’inflation et la dévaluation monétaire.

Les investisseurs ont vendu des actifs à risque tels que des actions et des crypto-monnaies, craignant qu’une flambée de l’inflation n’incite la Réserve fédérale à accélérer le resserrement monétaire et les hausses de taux.

Le bitcoin, qui a récemment atteint une corrélation record avec l’indice Nasdaq 100, est tombé en dessous de 40 000 dollars hier, alors que des informations ont fait état d’une inflation plus élevée que prévu.

Prix ​​du bitcoin

Bitcoin (BTC) changeait de mains autour de 40 509 $ au moment de la presse.

L’inflation aux États-Unis était déjà à des niveaux jamais vus depuis quatre décennies, seulement pour être exacerbée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les prix élevés de l’énergie en raison de la guerre de la Russie contre l’Ukraine en mars.

Les pays occidentaux dirigés par les États-Unis ont imposé des sanctions à grande échelle au commerce et aux banques russes, l’un des plus grands exportateurs mondiaux de matières premières et de ressources naturelles, après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire spéciale » et que les troupes ont envahi l’Ukraine le 24 février 2022.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a averti lundi que le gouvernement s’attendait à ce que l’inflation globale de l’IPC en mars soit « extraordinairement élevée », et a rejeté la faute sur la guerre et le président russe Vladimir Poutine, expliquant que les données surprises sur l’inflation étaient « dues à la hausse des prix de Poutine ».

L’écart important entre l’inflation globale et l’inflation sous-jacente s’explique par la hausse accélérée des prix de l’alimentation et de l’énergie.

L’indice énergétique a augmenté de 32 % au cours de la dernière année et l’indice alimentaire a augmenté de 8,8 %, la plus forte augmentation sur 12 mois depuis la période se terminant en mai 1981.