Les principaux échanges centralisés augmentent leur part de marché en 2022 | Cryptomonnaie

Les principaux échanges centralisés de crypto-monnaie ont atteint des sommets sans précédent pour la part de marché cette année, alors que le volume des échanges de crypto se consolide sur les plates-formes de quelques sociétés de confiance seulement.

Ces échanges cryptomonnaies nommés «de premier plan» ont augmenté leur part de marché de 89% en août 2021 à 96% en février 2022, selon les données collectées par la société d’analyse britannique CryptoCompare publiées lundi.

La société a analysé plus de 150 échanges centralisés actifs, les classant en fonction de la sécurité, du nombre d’actifs disponibles, de la conformité réglementaire, des contrôles Know Your Customer et plus encore, en les classant d’un score supérieur de AA à un minimum de F, le «niveau supérieur» recevant un grade B ou supérieur.

Au total, 78 échanges ont reçu une note de «niveau supérieur», Coinbase, Gemini, Bitstamp et Binance étant les quatre seuls à recevoir la note AA la plus élevée.

Le rapport a révélé que les bourses de premier plan ont échangé un total de 1,5 billion de dollars en février 2022, contre 62 milliards de dollars dans les bourses de «niveau inférieur». CryptoCompare affirme que cette métrique montre que « les commerçants de détail et professionnels se tournent vers des échanges à moindre risque ».

La consolidation des bourses s’est produite à la fois par la fermeture des bourses et par des acquisitions auprès d’autres bourses plus importantes. Les principaux échanges cryptomonnaies envisageant une expansion à l’étranger acquièrent parfois des échanges plus petits déjà sous licence opérant dans le pays d’intérêt, comme ce fut le cas avec l’acquisition par FTX de l’échange japonais Liquid Group le 2 février 2022.

La société a indiqué que depuis juin 2019, 54 échanges ont fermé en raison de leur manque de compétitivité sur le marché, ce qui a entraîné une consolidation supplémentaire des utilisateurs vers les échanges de premier plan. De plus, la répression de la Chine contre la cryptomonnaie a entraîné la fermeture de six échanges basés en Chine, les analystes ajoutant :

« Comme nous l’avons vu, les volumes ont commencé à se concentrer parmi les bourses de premier plan, et c’est une tendance qui devrait se poursuivre à l’avenir. Au fur et à mesure que l’industrie mûrit, nous nous attendons à ce qu’il y ait un oligopole d’échanges dominant les volumes de négociation à mesure que leur traction s’accélère et que les petits acteurs sont laissés pour compte.

Le rapport a mis en évidence certains défis qui attendent l’industrie des échanges de crypto-monnaie, soulignant la pression politique exercée sur les échanges pour appliquer les sanctions russes comme un domaine qui pourrait voir plus d’action.

« Alors que de nombreuses bourses ont résisté à cette pression », ont écrit les analystes, « ce facteur politique est un risque important à prendre en compte pour l’avenir des bourses ».

Le mouvement des utilisateurs de crypto qui préfèrent l’auto-garde des actifs était également un problème signalé dans le rapport. « Le mantra de » pas vos clés, pas vos pièces « se renforce au milieu de la pression politique reçue par les échanges », indique le rapport, avant d’ajouter qu’il s’agit d’un « mouvement qui pourrait entraver le modèle commercial des échanges ».