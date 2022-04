Quelle est la probabilité que le prix d’Ethereum grimpe à 4 000 $ après le récent crash | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum est arrivé à un niveau de support vital après s’être effondré la semaine dernière. Cette baisse place l’ETH à un point décisif ou décisif, indiquant que les choses pourraient aller dans les deux sens. Cependant, si la grande crypto continue de trébucher, le jeton de contrat intelligent suivra probablement.

Les développeurs d’Ethereum ont promis des mises à niveau massives du réseau pour le faire passer de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (Pos). Cependant, toutes les mises à jour n’ont pas été opportunes. Après d’innombrables retards, ETH se rapproche enfin du très attendu Merge grâce au récent test de certains développeurs.

Bien que la date de lancement de Merge n’ait pas encore été officiellement annoncée, elle est censée apporter des ramifications majeures au réseau, allant d’une sécurité améliorée, d’un nombre de transactions plus élevé et d’un impact réduit sur l’environnement, entre autres.

Ce test a été réalisé sur une fourche d’ombre pour éviter un impact sur la chaîne principale. Parithosh, un développeur lié au sujet tweeté,

Les pandas fusionnés sont arrivés ! mainnet-shadow-fork-1 a atteint TTD il y a environ une demi-heure. Nous avons finalisé et produit des blocs ! Nous avons rapidement remarqué des problèmes apparemment mineurs avec Nethermind et Besu (triage en cours). Erigon est actuellement en train de se synchroniser avec head, mise à jour du statut plus tard.