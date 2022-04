Les commerçants de crypto depuis longtemps ressentent de la douleur alors que la chute de Bitcoin conduit à 430 millions de dollars de liquidations | Cryptomonnaie

Les traders à terme pariant sur la poursuite de la reprise des prix de la cryptomonnaie ont été pris dans le collimateur après que le bitcoin (BTC) soit tombé à moins de 40 000 $ au cours des dernières 24 heures. Les commerçants ont accumulé plus de 430 millions de dollars de pertes dues aux liquidations, selon les données de Coinglass.

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme la position à effet de levier d’un trader en tant que mécanisme de sécurité en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit principalement dans le commerce à terme, qui ne suit que les prix des actifs, par opposition au commerce au comptant, où les commerçants possèdent les actifs réels.

Les positions longues, ou les positions des commerçants pariant sur la hausse des prix, ont été les plus durement touchées et ont représenté près de 90 %, soit 386 millions de dollars, de toutes les pertes au cours des dernières 24 heures. Les shorts ont enregistré des pertes relativement inférieures de 44 millions de dollars.

Bitcoin, les contrats à terme sur éther ont enregistré le plus de pertes. (TradingView)

Les traders de contrats à terme sur bitcoin ont perdu 156 millions de dollars à eux seuls, suivis des contrats à terme sur l’éther (ETH) à 102,85 millions de dollars et des contrats à terme SOL, qui suivent les jetons natifs de Solana, à 12,41 millions de dollars. Futures Dogecoin’s DOGE et Stepn’s GMT ont enregistré des pertes combinées de 16 millions de dollars après une course la semaine dernière.

L’échange de crypto OKX a engrangé 149 millions de dollars en liquidations, le plus important parmi tous les échanges de crypto. Près de 96 %, ou 143 millions de dollars, provenaient de positions longues. Bitmex a cependant enregistré la valeur liquidée la plus élevée, avec une seule position de bitcoin de 10 millions de dollars clôturée en bourse.

Les pertes sont survenues alors que le bitcoin a perdu 5,2 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. Ether a diminué d’un pourcentage similaire, tandis que les jetons SOL de Solana et DOL de Polkadot ont chuté d’environ 8 %.

Les pertes de lundi étaient parmi les plus élevées de cette année. (TradingView)

La baisse des marchés de la cryptomonnaie est survenue alors que les craintes de récession montaient aux États-Unis lundi à la suite des commentaires bellicistes de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière, ce qui a depuis contribué à une chute des marchés mondiaux.

Les actions et le pétrole ont également glissé lundi. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,19 %, le S&P 500 a chuté de 1,69 %, tandis que le Nasdaq, très technologique, a encore chuté à 2,18 %. Les marchés asiatiques ont légèrement baissé mardi, le Nikkei 225 japonais chutant de 1,89 % et les baisses de 0,80 % à Singapour et Sensex en Inde, respectivement.