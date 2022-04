Pourquoi ApeCoin pourrait se remettre de la crise, alors que le restaurant change de nom pour accepter APE et Ethereum | Cryptomonnaie

Bored and Hungry, un restaurant, a changé de nom et accepte désormais ApeCoin et Ethereum comme moyen de paiement.

Il y a une augmentation massive du nombre d’investisseurs détenant entre 100 000 et 1 million d’ApeCoins.

Les analystes ont prédit que le prix d’ApeCoin pourrait se remettre de la récente baisse.

ApeCoin a récemment subi une crise alors que la demande pour le jeton NFT a chuté. Les partisans pensent qu’ApeCoin pourrait se remettre du recul alors qu’une entreprise du monde réel du sud de la Californie s’est rebaptisée pour accepter l’APE comme moyen de paiement.

ApeCoin se prépare à revenir après la baisse des prix

Un nouveau restaurant à Long Beach en Californie, Bored and Hungry, a pour thème la collection Bored Ape Yacht Club NFT. ApeCoin, le jeton NFT, est désormais accepté comme moyen de paiement dans ce restaurant.

Le restaurant a annoncé son ouverture le 9 avril 2022 et a offert des repas gratuits et d’autres avantages aux détenteurs de Bored Ape Yacht Club NFT pour les 90 prochains jours.

L’utilité réelle d’ApeCoin est révélée à un moment où la branche divertissement de Coinbase se prépare à produire la trilogie de films Bored Ape Yacht Club appartenant à Yuga Labs. Les détenteurs de NFT de la collection peuvent les soumettre à une audition et faire partie du film.

Fait intéressant, l’utilité et la demande croissantes d’ApeCoin ont accru son adoption, et il y a une augmentation du nombre d’investisseurs détenant entre 100 000 et 1 million de jetons APE. L’augmentation des avoirs des investisseurs indique un pic d’intérêt dans la communauté.

Historiquement, l’accumulation d’un jeton est suivie d’un rallye des prix. Par conséquent, il est probable que le prix de l’ApeCoin se remette de la correction de 8 % qui s’est produite la semaine dernière.

Les analystes ont évalué la tendance des prix ApeCoin et prédit un rallye. @CryptoFaibik, analyste et trader crypto, a identifié une cassure en baisse. L’analyste pense que le jeton NFT pourrait bientôt connaître une évasion massive.